Google Maps перевели на украинский и еще 38 языков
Google объявила о появлении новых локализация до картографического сервиса Maps — теперь он доступен еще на 39 языках. Среди них есть и украинский, пишут
В мире на этих 38 языках разговаривают около 1,25 млрд людей. К примеру, суахили используется более 8% населения Африки, а турецкий — язык 9% населения Европы. При этом сами Google Maps используются более чем 1 млрд человек.
Все доступные языки Google Maps
На момент запуска в 2004 году карты были доступны только на английском. Для сравнения, всего в мире зарегистрировано 6 909 «живых» языков — то есть таких, у которых еще сохранилось первоначальное сообщество носителей, использующих его в повседневной речи.
Новые локализации Maps появятся на всех платформах: iOS, Android, Mac, и Windows. Сменить язык можно в настройках приложений или веб-версии. Стоит отметить, что при этом меняется локализация самого аккаунта.
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28.03.2018 12:09