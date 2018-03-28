Google Maps перевели на украинский и еще 38 языков

Google объявила о появлении новых локализация до картографического сервиса Maps — теперь он доступен еще на 39 языках. Среди них есть и украинский, пишут AIN.UA.

В мире на этих 38 языках разговаривают около 1,25 млрд людей. К примеру, суахили используется более 8% населения Африки, а турецкий — язык 9% населения Европы. При этом сами Google Maps используются более чем 1 млрд человек.

Google Maps перевели на украинский и еще 38 языков

Все доступные языки Google Maps

На момент запуска в 2004 году карты были доступны только на английском. Для сравнения, всего в мире зарегистрировано 6 909 «живых» языков — то есть таких, у которых еще сохранилось первоначальное сообщество носителей, использующих его в повседневной речи.

Новые локализации Maps появятся на всех платформах: iOS, Android, Mac, и Windows. Сменить язык можно в настройках приложений или веб-версии. Стоит отметить, что при этом меняется локализация самого аккаунта.


Михаил Сапитон, AIN


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