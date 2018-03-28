Google тестирует расширяемые быстроссылки со сниппетами

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый формат расширяемых быстроссылок в мобильной выдаче.

В этой версии ссылки сайта представлены в виде списка с выпадающими элементами, каждый элемент которого снабжён коротким сниппетом:

Насколько этот вариант дизайна новый, сказать сложно, поскольку Google постоянно тестирует различные версии оформления ссылок сайта.

Напомним, что Google уже экспериментировал c быстроссылками, представленными в виде списка с выпадающими элементами, в августе.