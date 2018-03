Google тестирует расширяемые быстроссылки со сниппетами

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый формат расширяемых быстроссылок в мобильной выдаче.

В этой версии ссылки сайта представлены в виде списка с выпадающими элементами, каждый элемент которого снабжён коротким сниппетом:

Snippets under sitelinks spotted in organic mobile SERPs @rustybrick Something new @dannysullivan ? #SEOTalk pic.twitter.com/Hertk4M9vH