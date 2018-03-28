Google тестирует расширяемые быстроссылки со сниппетами
Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый формат расширяемых быстроссылок в мобильной выдаче.
В этой версии ссылки сайта представлены в виде списка с выпадающими элементами, каждый элемент которого снабжён коротким сниппетом:
Snippets under sitelinks spotted in organic mobile SERPs
@rustybrickSomething new @dannysullivan? #SEOTalk pic.twitter.com/Hertk4M9vH
— Tom Whiley (@TWhiley)
March 26, 2018
Насколько этот вариант дизайна новый, сказать сложно, поскольку Google постоянно тестирует различные версии оформления ссылок сайта.
Напомним, что Google уже экспериментировал c быстроссылками, представленными в виде списка с выпадающими элементами, в августе.
А в июле Google официально запустил новое оформление быстроссылок в мобильной выдаче. С этого времени они отображаются в виде карусели карточек.
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28.03.2018 11:16