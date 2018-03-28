Google тестирует расширяемые быстроссылки со сниппетами

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует новый формат расширяемых быстроссылок в мобильной выдаче.

В этой версии ссылки сайта представлены в виде списка с выпадающими элементами, каждый элемент которого снабжён коротким сниппетом:

Snippets under sitelinks spotted in organic mobile SERPs @rustybrick Something new @dannysullivan? #SEOTalk pic.twitter.com/Hertk4M9vH

— Tom Whiley (@TWhiley) March 26, 2018

Насколько этот вариант дизайна новый, сказать сложно, поскольку Google постоянно тестирует различные версии оформления ссылок сайта.

Напомним, что Google уже экспериментировал c быстроссылками, представленными в виде списка с выпадающими элементами, в августе.

А в июле Google официально запустил новое оформление быстроссылок в мобильной выдаче. С этого времени они отображаются в виде карусели карточек.


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