Mozilla выпустила дополнение для Firefox, блокирующее «слежку» Facebook за пользователем

Как объясняют в компании, Facebook Container после установки изолирует все личные данные пользователя Facebook в отдельный контейтер, что затрудняет для сети отслеживание визитов пользователя на другие сайты, cookies на этих сайтах и т.д. Установка этого дополнения удаляет все cookies Facebook и вылогинивает пользователя из сети, пишут AIN.UA.

Если пользователь опять залогинится в сеть, она запустится в отдельной вкладке бразуера, помеченной голубым цветом. При переходе на другой сайт пользователь «выйдет» из контейнера и сможет браузить интернет как обычно. Но если он, к примеру, нажмет на кнопку «Поделиться», он опять вернется в этот режим.

«Вы должны знать, что использование подобных кнопок передает информацию Facebook о том, с какого сайта вы перепостили информацию», — предупреждают в компании.

При активном дополнении не будут работать встроенные комментарии Facebook, счетчики лайков и другие функции сети на внешних сайтах. Это не даст сети собирать данные об активности пользователя на этих сайтах. Также, могут быть проблемы с сайтами, где пользователь авторизируется с помощью своего Facebook-аккаунта.

Дополнение никак не может повлиять на то, какие данные уже есть у Facebook или же какие данные о пользователе компания разрешила получать третьим сторонам. Сеть все еще будет иметь доступ ко всему, что вы делаете на сайте сети, включая комментарии, загрузки фото, лайки, все данные, которыми вы делитесь с Facebook-приложениями.


Ольга Карпенко, AIN


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