Во Львовской области суд обязал женщину удалить из Instagram оскорбительный пост о своем муже

Также суд обязал женщину опубликовать новый пост с опровержением.

Во Львовской области суд обязал женщину удалить из Instagram оскорбительный пост о своем муже
Фото: Moscow-Live.ru

Жолковский районный суд Львовской области обязал 20-летнюю местную жительницу удалить из Instagram оскорбительное сообщение о ее муже и выплатить ему символическую компенсацию.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на решение суда от 23 марта.

Также суд обязал женщину опубликовать новый пост с опровержением, который должен оставаться доступным в течение шести суток.

В решении суда указано, что муж с женой живут отдельно и постоянно конфликтуют. У них есть общая дочь, которая проживает с матерью, и каждый раз, когда мужчина приходит проведать дочь, между супругами возникает ссора.

Как выяснилось, в декабре прошлого года мужчина со своей матерью пришли проведать ребенка. Между супругами снова возник скандал, поскольку жена не пустила гостей в дом, выбросила их подарки и спустила на них собаку.

"После этого конфликта она в социальной сети распространила оскорбительную информацию, изложив текст с заголовком «Суперистория от горе-отца». А после текста сделала анонимный опрос. Свои комментарии о семейных отношениях супругов внесли около 126 других пользователей социальной сети", - цитируются слова отца ребенка в решении суда.

Мужчина вместе со своей матерью решили подать на 20-летнюю женщину в суд, требуя опровержения и выплаты 80 тыс. гривен морального ущерба. Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину и заявила, что сожалеет. Она также рассказала, что уже опровергла распространенную информацию, поскольку "осознала, что поступила неправильно".

Учитывая это, суд частично удовлетворил иск, обязав женщину удалить из Instagram пост, который вызвал возмущение у ее мужа, и еще раз опровергнуть эту информацию.

Поскольку женщина нигде не работает и получает только ежемесячное пособие на ребенка, суд отказал в удовлетворении иска о возмещении 80 тыс. гривен. Ее обязали лишь выплатить мужчине и его матери символическую компенсацию в размере 1 гривны.

Напомним, ранее суд приговорил львовянина к 120 часам общественных работ за неуплату алиментов.


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