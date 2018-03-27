НАБУ расследует действия СБУ против владельца сайта ForkLog

Анатолий Каплан через суд добился внесения заявления об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Владелец сайта о криптобизнесе ForkLog Анатолий Каплан через суд заставил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внести заявление об уголовном правонарушении со стороны СБУ в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"На данный момент НАБУ на основании моего заявления все-таки возбудило уголовное дело (тут - производство, - ред.) и внесло информацию в ЕРДР. Далее будет расследование", - сказал Каплан. По его словам, добиваться внесения уголовного производства в реестр пришлось через суд. Свой ущерб от действий СБУ Каплан оценивает в сумму свыше 500 тыс.долларов.