НАБУ расследует действия СБУ против владельца сайта ForkLog
Анатолий Каплан через суд добился внесения заявления об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.
Владелец сайта о криптобизнесе ForkLog Анатолий Каплан через суд заставил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) внести заявление об уголовном правонарушении со стороны СБУ в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Об этом он сказал в интервью LB.ua.
"На данный момент НАБУ на основании моего заявления все-таки возбудило уголовное дело (тут - производство, - ред.) и внесло информацию в ЕРДР. Далее будет расследование", - сказал Каплан. По его словам, добиваться внесения уголовного производства в реестр пришлось через суд. Свой ущерб от действий СБУ Каплан оценивает в сумму свыше 500 тыс.долларов.
Напомним, 18 декабря 2017 года СБУ в ходе обыска изъяла у основателя блога ForkLog криптовалюту, технику, наличные и бутылку рома.
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27.03.2018 17:17