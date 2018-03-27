Google внедрил новые правила индексирования — мобильные страницы в приоритете

После года тестирования в поисковике Google начали действовать новые правила индексирования, пишет TechCrunch. Теперь основной «точкой отсчета» являются версии страниц, оптимизированные для мобильных: они будут индексироваться и ранжироваться в первую очередь. Проще говоря, вместо двух отдельных индексов (десктопного и мобильного) остался один, пишут AIN.UA.

Это сделано в интересах пользователей, указано в блог-посте Google. Больше всего поисковиком пользуются со смартфонов. Теперь у юзеров больше шансов найти релевантный контент.

При этом Google указывает на несколько важных моментов. Для начала, десктопные версии не пропадут из индекса — если они наиболее полно отвечают на запрос пользователя, то все еще будут показываться первоочередно. Кроме того, у сайтов, получивших мобильное индексирование первыми, не будет преимущества над последующими за ними новичками.

Ряд веб-мастеров уже начали получать соответствующие уведомления в Google Search Console о подключении mobile-first индексирования

Google внедрил новые правила индексирования — мобильные страницы в приоритете

Михаил Сапитон, AIN


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