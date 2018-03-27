Google внедрил новые правила индексирования — мобильные страницы в приоритете
После года тестирования в поисковике Google начали действовать новые правила индексирования,
Это сделано в интересах пользователей,
При этом Google указывает на несколько важных моментов. Для начала, десктопные версии не пропадут из индекса — если они наиболее полно отвечают на запрос пользователя, то все еще будут показываться первоочередно. Кроме того, у сайтов, получивших мобильное индексирование первыми, не будет преимущества над последующими за ними новичками.
Ряд веб-мастеров уже начали получать соответствующие уведомления в Google Search Console о подключении mobile-first индексирования
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