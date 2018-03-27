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В США начали расследование в отношении Facebook Федеральная торговая комиссия США начала открытое непубличное расследование против компании Facebook. Об этом сообщает Bloomberg. Расследование касается недавних новостей в СМИ о нарушении условий конфиденциальности персональных данных одной из крупнейших социальных сетей в мире. В Федеральной торговой комиссии выразили «очень серьезное беспокойство» по поводу системы защиты информации в социальной сети. Рынок уже отреагировал на заявление очередным обвалом акций компании. Так, всего за несколько минут после обнародования заявления акции Facebook упали почти на 6%, продолжив многодневное падение. Источник: ЭП

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