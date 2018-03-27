В США начали расследование в отношении Facebook

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Федеральная торговая комиссия США начала открытое непубличное расследование против компании Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

Расследование касается недавних новостей в СМИ о нарушении условий конфиденциальности персональных данных одной из крупнейших социальных сетей в мире.

В Федеральной торговой комиссии выразили «очень серьезное беспокойство» по поводу системы защиты информации в социальной сети.

Рынок уже отреагировал на заявление очередным обвалом акций компании.

Так, всего за несколько минут после обнародования заявления акции Facebook упали почти на 6%, продолжив многодневное падение.

Источник: ЭП


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