Мошенники скопировали сайт Ощадбанка

Банк призвал проверять адрес сайта перед использованием.

В Интернете обнаружен мошеннический фишинговый сайт oschadbk.com, который почти полностью дублирует официальный сайт Ощадбанка https://www.oschadbank.ua.

Пресс-служба Ощадбанка сообщила, что на нем размещена мошенническая копия онлайн-банкинга, цель которого - выманить реквизиты платежных карт.

Ощадбанк обратился в Департамент киберполиции и Службу безопасности Украины для блокировки указанного сайта и проинформировал Национальный банк. "Как обычно оказывается в таких случаях, хостинг мошеннического сайта находится за границей, поэтому для его закрытия возможно понадобится определенное время", - заявили в пресс-службе.

Банк призывает пользоваться только тем сайтом, адрес которого начинается с https://. Регистрация сайта должна быть на национальном домене .UA.

Ощадбанк - один из крупнейших банков Украины.