Spotify: два миллиона пользователей уклоняются от просмотра рекламы

Spotify: два миллиона пользователей уклоняются от просмотра рекламы

Пользователи запускают измененные версии приложения Spotify для бесплатной загрузки музыки во время блокировки рекламы.

В публикации IPO Spotify отмечается, что примерно два миллиона пользователей смотрят рекламу Spotify без оплаты. Это наносит серьезный ущерб.

По состоянию на конец 2017 года служба потокового аудио сообщила, что было зафиксировано сто пятьдесят семь миллионов активных пользователей, из которых восемьдесят шесть миллионов были неоплачиваемыми абонентами.

Эта информация очень важна, поскольку сама Spotify указывает на подачу IPO.

Бесплатные пользователи могут увеличить расходы на бесплатный продукт для компании, не обеспечивая соответствующего увеличения дохода (в рекламных объявлениях или абонентской платы Premium).

И в отличие от большинства бесплатных пользователей, Spotify рассчитывает на посещение платных клиентов с течением времени в качестве ключевой части бизнес-модели.

Пользователи с модифицированными версиями приложения с меньшей вероятностью станут подписчиками услуги Premium.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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