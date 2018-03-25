Нацбанк впервые провел ребрендинг и запустил бета-версию нового сайта

16 марта Национальный банк Украины впервые в своей истории провел ребрендинг. Прежний стиль действовал на протяжении 26 лет, пишут AIN.UA .

Логотип в геральдическом стиле сменился более лаконичной основой, которая сохранила исторический контекст — символ отсылает к форме древней гривны. Также в бета-режиме заработал новый сайт регулятора.

Старые и новый логотипы НБУ. Изображение: Telegraf.design

Помимо адаптивной верстки для всех устройств, он имеет контрастные версии и возможность увеличения шрифта — для тех, кто испытывает проблемы со зрением. Изменилась и подача информации: большие блоки текста сменились короткими абзацами, удобнее представлена инфоргафика и видео. Сложные экономические термины будут излагать обычным языком, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Вскоре на ресурсе должны появиться конструктор наборов данных, а также разделы для побочных проектов (профильного издания НБУ, просветительских инициатив). Обещают улучшить расширить и функциональность личного кабинета. НБУ планирует полностью перевести деятельность на новый сайт до конца третьего квартала 2018 года.