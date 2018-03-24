В Британии разрешили провести обыск в Cambridge Analytica

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Комиссар по информации Великобритании получил ордер на обыски в лондонском офисе аналитической компании Cambridge Analytica, фигурирующей в скандале вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook.

Об этом сообщает BBC.

В офисе комиссара намерены изучить базу данных и сервера Cambridge Analytica, чтобы понять, как в компании использовали информацию, полученную через несанкционированный доступ.

Напомним, что компании Cambridge Analytica в нарушение правил Facebook были переданы персональные данные 50 млн пользователей соцсети.

Эти данные были собраны через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета роSSийского происхождения Александром Коганом.

Компания Cambridge Analytica сотрудничала в период выборов 2016 года с избирательными штабами двух кандидатов в президенты США от Республиканской партии – Тэда Круза и Дональда Трампа.

Источник: НВ


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