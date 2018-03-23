СБУ разоблачила в Киеве деятельность прокремлевских хакеров

Для проведения специальных информационных операций против Украины привлекались так называемые "бот-фермы".

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров, информирует пресс-центр СБУ .

"Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СБУ , задокументировано, что злоумышленники по указанию роSSийских спецслужб привлекали так называемые "бот-фермы" для проведения специальных информационных операций против Украины.

Отмечается, что в ходе обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители выявили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более 50 тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.

Идет досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.