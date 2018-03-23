Snapchat’s Map Explore упрощает поиск друзей

Snapchat’s Map Explore упрощает поиск друзей

Snapchat запускает новую функцию, которая упростит поиск событий и просмотр обновлений друзей на Snap Map, — сообщают зарубежные СМИ.

Вместо того, чтобы просматривать карту, чтобы увидеть, где находятся ваши друзья, Map Explore предоставит обновления для просмотра.

Как только вы откроете Snapchat, нажмите на экран, чтобы открыть Snap Map. Затем просто нажмите «Новые обновления» в нижней части карты, и вы увидите обновления от ваших друзей, которые решили поделиться своим местоположением.

Также будут видны обновления Snapchat в коллекциях Our Story.

Если прокрутить джижок влево, можно увидеть дополнительные обновления. Чтобы увидеть собственный статус, нужно перейти к значку «Настройки».

Snap Map поможет пользователям понять, что происходит вокруг них, и узнать, что делают друзья.

Обновление статусов Snap Map происходит, когда пользователи открывают приложение. Режим Ghost всегда может быть включен для тех, кто не хочет показывать свое местонахождение.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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