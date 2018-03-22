За 2017 год случаи скрытого майнинга участились в 340 раз

Скрытое применение майнинга в 2017 году повысилось вслед за ростом стоимости основных криптовалют, сообщается в отчете антивирусной компании Symantec. Особенно заметный скачок популярности криптохайджекинга (использования устройств для добычи криптовалют) случился в последнем квартале 2017 года, пишут AIN.UA.

За этот период попытки заразить компьютеры майнерами участились в 85 раз. Такие ситуации составили 24% от всех заблокированных продуктами Symantec атак в декабре, а их общий вклад в статистику за последние три месяца 2017-го составляет 16%.

За 2017 год случаи скрытого майнинга участились в 340 раз

Статистика обнаружения киберхайджекинга

Всего за год криптохайджекинг «вырос» в 340 раз и превратился из незначительной проблемы в один из главных способов заработка злоумышленников. Составители отчета объясняют это простотой разработки и установки программ-майнеров: их интегрируют как на крупные сайты, так и в саму систему. Часто пользователи даже не замечают фоновой работы этих приложений — вместо этого их преследуют побочные проблемы, вроде ухудшения производительности или перегрева батарей. В других случаях все заканчивается повышением счетов за энергопотребление. В Symantec также описывают случаи заражения корпоративных сетей — часто майнеры попросту выводили их из строя.

Одна из самых популярных криптовалют для подобной деятельности — Monero, добыча которой оптимизирована под использование центральных процессоров, а не графических ускорителей. Проблема останется насущной до тех пор, пока майнинг криптовалют на чужих компьютерах будет прибыльным, а вероятность поимки и наказания — небольшой, пишет The Verge. Если стоимость основных альткоинов резко пойдет вниз, криптохайджекинг исчезнет сам по себе, из-за отсутствия ощутимой выгоды.

За 2017 год случаи скрытого майнинга участились в 340 раз

Количество атак на IoT-устройства

Также Symantec приводят статистику по другим киберугрозам. Например, случаи зарегистрированных атак на IoT-устройства участились с 6 000 до 50 000. Зато средняя сумма, которую вымогают при захвате контроля над компьютером (вирусы WannaCry, Petya и NotPetya), наоборот упала. Теперь хакеры требуют около $522, вдвое меньше ценника за 2016-й год.


Михаил Сапитон, AIN


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