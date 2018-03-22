Slack изменил правила: теперь админы смогут скачать всю переписку (и личную тоже)
Slack меняет политику приватности — администраторы рабочих групп получат возможность
Чтобы воспользоваться новыми возможностями, администраторы рабочих групп с Plus-аккаунтами должны сперва подать заявку на активацию функции полного экспорта. Это делается в меню Slack в пару кликов.
Раньше скачать личную переписку сотрудников в Slack можно было только включив так называемый Compliance Export — при этом все члены команды получали уведомление о том, что их сообщения могут быть просмотрены администратором. С 20 апреля эта функция будет упразднена и останется лишь у тех админов, которые ранее ее активировали.
В стандартном тарифе тоже можно будет запросить полный экспорт, но придется указать причину, по которой администратору это потребовалось и заручиться согласием всех участников переписки либо предоставить юридические документы, подтверждающие законность экспорта этой информации. Дополнительные $10 за человека снимают все ограничения.
Отменим, что выкачке подлежат и старые сообщения, отправленные еще до изменения политики пользования Slack.
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