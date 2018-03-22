Украинцы запустили бесплатный сервис, который поможет предпринимателям составить нужный документ

Многим предпринимателям, которые стараются по максимуму обходится без юристов, знакома проблема поиска в интернете нужных образцов документов и примеров их правильного заполнения. Украинский стартап AxDraft решил помочь им с этой проблемой и запустил бесплатную платформу , которая быстро подберет нужные бланки для создания компании, найма или увольнения сотрудников, предоставления услуг и поставки товаров и автоматически их заполнит. Процесс займет 3-4 минуты с любого мобильного устройства, пишут AIN.UA .

В основе сервиса лежит алгоритм автоматизации, разработанный в AxDraft для основного продукта стартапа, о котором мы писали ранее. «Мы применили свой алгоритм к типовым документам для малого и среднего бизнеса и сделали эти документы публичными и доступными для всех», — пояснил СЕО стартапа Юрий Заремба.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ответить на несколько вопросов и добавить данные (они затем будут автоматически подтягиваться при поиске других документов).

Количество полей для заполнения минимально и содержит подсказки. Сервис автоматически подтягивает информацию о юридических лицах и ФЛП в документы прямо с Единого государственного реестра юридических лиц благодаря интеграции с OpenDataBot.

В завершении сервис выдаст готовый документ. Он будет индивидуализирован под требования пользователя, вычитан и красиво отформатирован.

В стартапе не исключают, что в будущем на платформе может появляться платный контент (например, нишевые или двуязычные документы), при этом все основные документы, которые нужны на каждый день, будет всегда оставаться бесплатным и дополняться.

«Идея облегчить предпринимателям работу с базовыми документами возникла случайно, в процессе разговора с моим братом Олегом, о том, как мы можем сделать что-то полезное для широкого круга людей, используя наши наработки», — пояснил Заремба.

Первичный контент для платформы разработала украинская юридическая фирма «Авеллум», которая согласилась предоставить его бесплатно в рамках своей программы социальной ответственности. Проект также сотрудничает с проектом «Будуй Своє» от «Ощадбанка» и «МТИ Банком» и ведет переговоры с рядом других ведущих банков в Украине, которые заинтересованы в развитии отношений с малым и средним бизнесом.

Ранее на AIN.UA выходила подборка, в которой мы собрали истории провалов украинских предпринимателей. Они поделились ими в рамках хештэг-кампании от «Будуй Своє».