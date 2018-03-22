Украинцы запустили бесплатный сервис, который поможет предпринимателям составить нужный документ

Многим предпринимателям, которые стараются по максимуму обходится без юристов, знакома проблема поиска в интернете нужных образцов документов и примеров их правильного заполнения. Украинский стартап AxDraft решил помочь им с этой проблемой и запустил бесплатную платформу, которая быстро подберет нужные бланки для создания компании, найма или увольнения сотрудников, предоставления услуг и поставки товаров и автоматически их заполнит. Процесс займет 3-4 минуты с любого мобильного устройства, пишут AIN.UA.

Украинцы запустили бесплатный сервис, который поможет предпринимателям составить нужный документ

В основе сервиса лежит алгоритм автоматизации, разработанный в AxDraft для основного продукта стартапа, о котором мы писали ранее. «Мы применили свой алгоритм к типовым документам для малого и среднего бизнеса и сделали эти документы публичными и доступными для всех», — пояснил СЕО стартапа Юрий Заремба.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ответить на несколько вопросов и добавить данные (они затем будут автоматически подтягиваться при поиске других документов).

Украинцы запустили бесплатный сервис, который поможет предпринимателям составить нужный документ

Количество полей для заполнения минимально и содержит подсказки. Сервис автоматически подтягивает информацию о юридических лицах и ФЛП в документы прямо с Единого государственного реестра юридических лиц благодаря интеграции с OpenDataBot.

Украинцы запустили бесплатный сервис, который поможет предпринимателям составить нужный документ

В завершении сервис выдаст готовый документ. Он будет индивидуализирован под требования пользователя, вычитан и красиво отформатирован.

В стартапе не исключают, что в будущем на платформе может появляться платный контент (например, нишевые или двуязычные документы), при этом все основные документы, которые нужны на каждый день, будет всегда оставаться бесплатным и дополняться.

«Идея облегчить предпринимателям работу с базовыми документами возникла случайно, в процессе разговора с моим братом Олегом, о том, как мы можем сделать что-то полезное для широкого круга людей, используя наши наработки», — пояснил Заремба.

Первичный контент для платформы разработала украинская юридическая фирма «Авеллум», которая согласилась предоставить его бесплатно в рамках своей программы социальной ответственности. Проект также сотрудничает с проектом «Будуй Своє» от «Ощадбанка» и «МТИ Банком» и ведет переговоры с рядом других ведущих банков в Украине, которые заинтересованы в развитии отношений с малым и средним бизнесом.

Ранее на AIN.UA выходила подборка, в которой мы собрали истории провалов украинских предпринимателей. Они поделились ими в рамках хештэг-кампании от «Будуй Своє».


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Я запостил фейковую новость в украинском Facebook и получил 18 тысяч шеров за два дняЯ запостил фейковую новость в украинском Facebook и получил 18 тысяч шеров за два дня
Украинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоинУкраинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин
Украинский стартап Rentberry суммарно привлек $30 млн инвестиций через ICOУкраинский стартап Rentberry суммарно привлек $30 млн инвестиций через ICO
Проблема бесплатного спутникового интернета. Возможно, он никому не нужен
Испания оштрафовала Facebook и WhatsApp за нарушение закона о персональных данныхИспания оштрафовала Facebook и WhatsApp за нарушение закона о персональных данных
Блок рекламы


Похожие новости
Бесплатный интернет будет по всему ЕвросоюзуБесплатный интернет будет по всему Евросоюзу
Новая программа Google поможет превратить товарные запросы в деньгиНовая программа Google поможет превратить товарные запросы в деньги
Украинская компания YouScan объявила о покупке сервиса мониторинга социальных медиа BrandSpotter
Google запретит рекламу криптовалют и ICO в своих сервисахGoogle запретит рекламу криптовалют и ICO в своих сервисах
«Киевстар» запустил собственный стриминг-сервис Go TV«Киевстар» запустил собственный стриминг-сервис Go TV
С серверов немецкого правительства украли документы об УкраинеС серверов немецкого правительства украли документы об Украине
Украинцы перестали гуглить криптовалюты. Количество запросов уменьшилось в разыУкраинцы перестали гуглить криптовалюты. Количество запросов уменьшилось в разы
Google запустил бесплатный сайт для изучения ИИ. Разобраться сможет каждый
Google официально запустил новый платёжный сервис Google PayGoogle официально запустил новый платёжный сервис Google Pay
Google тестирует «робота», который будет чатиться вместо пользователейGoogle тестирует «робота», который будет чатиться вместо пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости