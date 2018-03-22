Марк Цукерберг признал, что социальная сеть «допустила ошибку»

Марк Цукерберг, директор Facebook, признал, что соцсеть «сделала ошибку», которая привела к тому, что личная информация миллионов пользователей социальной сети была использована третьими лицами

Cambridge Analytica обвиняется в незаконном использовании данных.

В заявлении Цукерберг сказал, что случилось «нарушение доверия». В более позднем интервью CNN он отметил, что «очень сожалеет», и пообещал принять меры.

Он добавил, что «счастлив» давать показания перед Конгрессом «если это правильно».

В публикации на Facebook директор соцсети пообещал сделать так, чтобы приложения не «собирали» пользовательскую информации.

«Мы несем ответственность за защиту и анонимность ваших личных данных, и если мы этого сделать не сможем, то не заслужили вашего доверия», — добавил Марк Цукерберг.

Для решения текущих и прошлых проблем руководитель соцсети сказал, что его компания будет исследовать все приложения, которые имели неограниченный доступ к большим объемам информации.