Марк Цукерберг признал, что социальная сеть «допустила ошибку»
Марк Цукерберг, директор Facebook, признал, что соцсеть «сделала ошибку», которая привела к тому, что личная информация миллионов пользователей социальной сети была использована третьими лицами
Cambridge Analytica обвиняется в незаконном использовании данных.
В заявлении Цукерберг сказал, что случилось «нарушение доверия». В более позднем интервью CNN он отметил, что «очень сожалеет», и пообещал принять меры.
Он добавил, что «счастлив» давать показания перед Конгрессом «если это правильно».
В публикации на Facebook директор соцсети пообещал сделать так, чтобы приложения не «собирали» пользовательскую информации.
«Мы несем ответственность за защиту и анонимность ваших личных данных, и если мы этого сделать не сможем, то не заслужили вашего доверия», — добавил Марк Цукерберг.
Для решения текущих и прошлых проблем руководитель соцсети сказал, что его компания будет исследовать все приложения, которые имели неограниченный доступ к большим объемам информации.
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Internet и сети
22.03.2018 10:04