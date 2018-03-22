Reddit запрещает сообществам торговать огнестрельным оружием и наркотиками

Социальный сайт Reddit обновил свою политику по запрету торговли огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, наркотиками (включая алкоголь и табак), услугами с «физическим сексуальным контактом», похищенными товарами, а также личной информацией.

Соответственно, Reddit закрыл много каналов, которые либо напрямую торговали этими товарами, либо явно предназначались для обеспечения этих обменов.

Сайт также подчеркнул, что он не несет ответственности за транзакции и за товары, которые вы можете предложить.

Reddit был «не предназначен для использования в качестве рынка», — рассказал источник.

На сайте сказано, что запреты не были вызваны какими-либо конкретными действиями со стороны вновь закрытых сообществ, и что руководство не будет принимать меры против общин, в которых торговля не является основным видом деятельности.

Однако это происходит на фоне широко распространенной обеспокоенности по поводу легкого доступа к оружию.

В основе решения Reddit также лежит простой вопрос: он не хочет, чтобы рекламодатели не беспокоились, что их кампании будут использованы с плохой целью.