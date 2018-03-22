Мессенджер Snapchat присоединился к запрету рекламы ICO

Мессенджер Snapchat стал очередной крупной интернет-компанией, запретившей рекламу ICO. Материнская компания Snap с февраля ограничивает рекламные объявления по продаже токенов, не препятствуя использованию криптовалют в целом.

В компании не комментируют, последуют ли вслед за запретом рекламы ICO подобные же ограничения для других операций с криптовалютами.

Напомним, в конце января Facebook запретил размещение рекламы, связанной с ICO и криптовалютами. Решение касается также и других рекламных площадок компании — Instagram и сети Audience Network.

На прошлой неделе Google объявил, что реклама, продвигающая криптовалюты и ICO, будет запрещена с июня этого года. Запрет также будет действовать на всех сервисах, принадлежащих компании, включая YouTube.

Аналогичные меры планирует принять и Twitter.

РоSSийский поисковик Яндекс блокирует рекламу криптовалют, ICO и майнинга примерно с осени прошлого года.


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