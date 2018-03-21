Киберполиция задержала подозреваемого во взломе сайта министерства

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Киберполиция задержала подозреваемого во взломе сайта министерства
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция задержала мужчину, подозреваемого во вмешательстве в работу сайта одного из министерств.

Об этом сообщается на сайте киберполиции.

Уголовное производство по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта было начато в сентябре 2017 года по обращению госучреждения. Следователи квалифицировали инцидент по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Во время досудебного расследования было установлено, что к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин.

"Имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил слабые места в работе официального сайта госучреждения и заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент. Кроме того, подозреваемый совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения", - говорится в сообщении.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого была изъята компьютерная техника, которую мужчина использовал для противоправных действий.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса.

Напомним, в сентябре 2017 года хакеры взломали сайт Министерства образования разместили на главной странице фото голой девушки.

За год количество хакерских атак в Украине выросло в десять раз.


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