Инвесторы подали в суд на Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica

В связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica, в отношении компании Facebook был подан судебный иск, о чем свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Групповой иск подан от имени лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. За последние два дня, в свете скандала, стоимость акций компании снизилась более чем на 7%.

В исковом заявлении компанию обвиняют в том, что ее представители делали заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления, а также в том, что Facebook нарушила свои правила относительно защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия. В документе говорится, что компании следует выплатить инвесторам компенсацию, однако в каком именно размере, не уточняется.

Напомним, недавно стало известно, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая принимала участие в президентской кампании Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей соцсети.