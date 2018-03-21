На Facebook подали в суд из-за скандала с Cambridge Analytica

Истцы намерены получить от компании компенсацию.

На Facebook подали в суд из-за скандала с Cambridge Analytica
Фото: Depositphotos/MichalLudwiczak

Группа инвесторов подала иск в суд на компанию Facebook в связи со скандалом вокруг британской компании Cambridge Analytica.

Соответствующие документы поступили в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния, пишет "Зеркало недели".

Коллективный иск был подан от имени инвестора на имя Фан Юан, а также всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в акции Facebook.

Истцы намерены получить от компании компенсацию, однако в каком размере - не уточняется.

Инвесторы обвиняют Facebook в том, что ее представители "делали заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления", а также "нарушили свои правила относительно защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия".

За день акции Facebook упали в цене на 8%, что привело к убыткам компании на сумму больше 6 млрд долларов.

Напомним, Facebook заблокировала компанию, которая собирала личные данные пользователей. Согласно заявлению Facebook, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган создал на платформе соцсети приложение под названием "This is your digital life", которое должно было составлять психологический портрет пользователя.

Приложение спрашивало разрешение на доступ к личной информации, включая место проживания, список друзей, информацию о "лайках". Позже Коган передал информацию о пользователях третьим лицам, в том числе и Cambridge Analytica.

В связи со скандалом, гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы из-за обвинения в использовании личных данных 50 млн пользователей Facebook.


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