Сооснователь WhatsApp призвал уйти из Facebook

Скандал с утечкой данных 50 миллионов пользователей не утихает.

Сооснователь WhatsApp призвал уйти из Facebook
Брайан Эктон
Фото: Marketwatch

Один из основателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал своих подписчиков удалять аккаунты в Facebook.

Предприниматель опубликовал в Twitter короткое сообщение "Время пришло" с тегом #deletefacebook на фоне скандала вокруг Facebook, связанного с утечкой данных 50 миллионов пользователей.

Facebook купила WhatsApp в 2014 году за $16 млрд. Благодаря этой сделке создатели мессенджера - Ян Кум и Брайан Эктон - стали очень богатыми людьми. Ян Кум по сей день возглавляет WhatsApp, тогда как Брайан Эктон в конце прошлого года объявил об уходе из компании, в которой проработал 8 лет.

Ранее стало известно, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.

Утверждается, что на основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

На фоне этого скандала акции Facebook на фондовой бирже упали на 8%, а глава корпорации Марк Цукерберг потерял более $6 млрд.


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