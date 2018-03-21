Сооснователь WhatsApp призвал уйти из Facebook
Скандал с утечкой данных 50 миллионов пользователей не утихает.
Один из основателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон призвал своих подписчиков удалять аккаунты в Facebook.
Предприниматель опубликовал в Twitter короткое сообщение "Время пришло" с тегом #deletefacebook на фоне скандала вокруг Facebook, связанного с утечкой данных 50 миллионов пользователей.
Facebook купила WhatsApp в 2014 году за $16 млрд. Благодаря этой сделке создатели мессенджера - Ян Кум и Брайан Эктон - стали очень богатыми людьми. Ян Кум по сей день возглавляет WhatsApp, тогда как Брайан Эктон в конце прошлого года объявил об уходе из компании, в которой проработал 8 лет.
Ранее стало известно, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия.
Утверждается, что на основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.
На фоне этого скандала акции Facebook на фондовой бирже упали на 8%, а глава корпорации Марк Цукерберг потерял более $6 млрд.
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21.03.2018 08:01