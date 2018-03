Google инвестирует $300 млн в программу развития журналистики Google News Initiative

Google объявила о запуске комплексного инвестиционного проекта, намеренного упрочнить взаимодействие поисковика со СМИ . В рамках программы Google News Initiative компания потратит до $300 млн в ближайшие три года. У инициативы три цели:, пишут AIN.UA

выделить достоверную журналистику и бороться с дезинформацией;

помочь новостным изданиям наращивать платящую аудиторию;

создать новые инструменты для работы журналистов.

Для начала, в Google намерены улучшить фильтры поиска срочных новостей и рекомендации, особенно во время чрезвычайных происшествий. В качестве примера называют секцию Breaking News на YouTube. Также Google объявила о партнерстве с кембриджским факт-чекинговым медиапроектом First Draft. Итогом этого сотрудничества станет проект Disinfo Lab. Его цель — борьба с фейками во время выборов и ситуаций, требующих срочного освещения. Дата запуска и подробности его работы не разглашаются.

Еще одно направление работы — проект MediaWise. В нем Google будет сотрудничать с институтом Пойнтера, Local Media Association и Стэнфордским университетом для обучения американских подростков. Им расскажут об основах медиаграмотности. К обучающему процессу намерены привлечь звезд YouTube. Поддержка MediaWise до 2020 года обойдется компании в $3 млн.

Google также запускает проект Subscribe with Google . С его помощью пользователи смогут использовать учетные записи для оформления подписок на новостные издания, пользуясь привязанными к аккаунтам картами. Тестировали функцию совместно с газетами The Miami Herald, Financial Times и The Washington Post. Теперь у проекта появились 17 новых партнеров, включая GateHouse, La Repubblica, Fairfax Media и Grupo Globo. Не обошли стороной и издателе: в Google Analytics появился новый раздел — News Consumer Insights. Он поможет разделить аудиторию на несколько групп по лояльности и определить, какие подписчики вероятнее всего готовы заплатить за платный доступ к сайту.

Стоит отметить, что Google News Initiative — так называемая «зонтичная» инициатива. Это универсальный брендинг для всех медийных проектов Google . Поэтому в анонсах засветилось и улучшение работы над форматом AMP, у которого недавно появились собственные Stories. Последний крупный анонс Google News Initiative — сервис Outline для легкой настройки корпоративных VPN-сетей на собственной или арендованной у облачных провайдеров экосистеме. Так компания намерена улучшить безопасность интернет-подключений в ньюсрумах.

Параллельно с News Initiative продолжает работу Digital News Initiative — это грантовая программа для европейских медиа, с помощью которых издания могут напрямую получать деньги от поисковика.