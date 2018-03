Financial Times: Мировые регуляторы усиливают давление на Facebook

Внимание регуляторов к Facebook становится все больше по всему миру после разоблачения о том, что аналитическая фирма, которая работала на предвыборную кампанию Дональда Трампа, неправомерно использовала данные около 50 миллионов пользователей социальной сети.

Политики по обе стороны Атлантики призывают Марка Цукерберга дать показания о нарушении приватности пользователей, в то время как чиновники в США , ЕС и Великобритании объявили о начале специальных расследований, пишет Financial Times.

«У компании проблемы. Она может защищаться, но, я думаю, она окажется под очень интенсивной проверкой», — сказал бывший директор Федеральной торговой комиссии США Дэвид Владек.

Акции Facebook в понедельник упали на 6,8%, что стоило компании 36,7 миллиардов долларов. Распродажа акций распространился на другие крупные технические группы, так как инвесторы боятся усиления правительственной регуляции в секторе. Акции Alphabet, которая владеет Google , упали на 3%, а Apple и Amazon — около 1,5%.

Издание The New York Times и The Observer опубликовали материалы о том, как компания Cambridge Analytica, работая на Трампа, собирала данные пользователей через приложение на Facebook. Данные включали частную информацию о людях, которые подписались на приложение, и о их друзьях в социальной сети.

В Cambridge Analytica уверяют, что удалили все данные, когда стало известно, что их сбор противоречил пользовательским условиям Facebook. При этом, в компании уверяют, что собранные данные не были использованы для помощи Трампа на выборах. В Facebook заявили, что закрыли доступ для Cambridge Analytica за нарушение условий соцсети, а также проводят расследование, были ли данные пользователей удалены. При этом в Facebook уверяют, что система сервиса не была сломана, а люди сознательно отдавали свои данные. В компании признали, что знали о деятельности Cambridge Analytica еще в 2015 году и выразили уверенность, что данные, собранные ею, действительно были удалены.

По словам бывшего главного советника Комиссии по вопросам обмена по вопросам биржи и обмена валют Кайла Деюнга, регулятор будет изучать теперь, должен ли был Facebook объявить об инциденте ранее.

«То, что это не был настоящий взлом, еще не означает, что это было неважное событие», — сказал Деюнг.