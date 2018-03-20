Facebook запустил новые рекламные функции для ритейлеров

Facebook представил три новые функции, призванные помочь ритейлерам повысить свои онлайн- и офлайн-продажи. В их числе – Store sales optimization, Tabs for Canvas и категории для динамических объявлений.

В работе всех этих функций используются данные по интересам и поведению пользователей Facebook – для обеспечения различных уровней персонализации.

Инструмент Store sales optimization использует машинное обучение, чтобы ритейлеры могли показывать рекламу тем людям, которые наиболее склонны совершить покупку в магазине – даже если они не являются клиентами компании.

Сеть магазинов Michael Kors использовал этот инструмент вместе с брендированной видеорекламой в Instagram, в результате чего удалось повысить продажи на 11%.

Facebook также добавил персонализацию в объявления формата «Коллекция». Новая опция получила название Tabs for Canvas. При использовании этой функции, когда пользователь кликнет на товарное объявление в новостной ленте, он сможет просмотреть персонализированный каталог, товары в котором будут организованы согласно его интересам.

Функция Tabs for Canvas использует тот же движок рекомендаций, на основе которого работает динамическая реклама в Facebook. Это даёт возможность рекламодателям показывать покупателям те части каталога, которые наиболее релевантны для них – как в новостной ленте, так и в полноэкранном формате, запускаемом по клику на объявление. Каталог будет персонализироваться на основе интересов и поведения конкретного пользователя.

По данным Facebook, компания Sephora с помощью этой функции смогла увеличить отдачу от рекламы на 32%.

Наконец, последнее нововведение, категории для динамических объявлений, призвано позволить ритейлерам раньше достигать покупателей на пути к покупке. С помощью этой функции рекламодатели смогут динамически презентовать товары в определённой категории, которую покупатель уже видел, но пока не принял решение по поводу конкретного товара или модели.

Все три нововведения призваны помочь ритейлерам, в основном традиционным, повысить свои продажи.

Напомним, что на днях Google также представил новую программу для ритейлеров.


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