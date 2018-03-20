Google об обновлении основного алгоритма, сигналах ранжирования и другом
На конференции SMX West сотрудник Google Натан Джонс (Nathan Johns) принял участие в сессии AMA («Спросите меня о чём угодно»), ответив на ряд актуальных для SEO-специалистов вопросов.
Обновление основного алгоритма
По словам Джонса, запуск последнего обновления основного алгоритма был начат 7 марта. Он повторил, что этот апдейт призван «поощрить недооценённые сайты», и если по конкретному ресурсу наблюдается спад, то это не санкции. Нужно продолжать работать над его улучшением.
Mobile-first индекс и Speed Update
Что касается mobile-first индекса, то ничего нового он не сообщил. Это крупное изменение в работе поисковой системы, поэтому Google не спешит с его запуском.
Обновление Speed Update, в результате которого Google начнёт учитывать скорость загрузки мобильных страниц в мобильном ранжировании, согласно плану, будет запущено в июле.
Голосовой поиск
На SMX West прозвучало несколько докладов на тему голосового поиска и того, как владельцы сайтов могут подготовить свой контент к появлению в его результатах.
Какой-либо статистикой по этой теме Джонс не поделился, но отметил:
«Голосовой поиск растёт и становится всё лучше. Он встраивается в новые продукты и всё больше людей используют его ежедневно».
Когда в Search Console появятся отчёты по этой вертикали поиска, Джонс не знает.
Сигналы ранжирования
На вопросы о сигналах ранжирования Джонс ответил следующее:
- Социальные медиа не являются сигналом ранжирования. Google смотрит на ссылки в социальных медиа так же, как на ссылки на любой другой веб-странице.
- Google не обрабатывает сайты для взрослых иначе, чем все другие сайты.
- Google не проводит различий между TLD типа .com и любыми другими TLD, кроме ccTLD, которые могут быть геотаргетированными.
Nofollow
В ответ на вопросы об использовании атрибута nofollow Джонс ответил следующее:
- Атрибут nofollow для ссылок работает точно так же, как и тогда, когда Google впервые начал его поддерживать.
- Не стоит беспокоиться об использовании атрибута nofollow в целях оптимизации бюджета сканирования. Кроме того, краулинговый бюджет – это не то, о чём нужно волноваться.
Лучшие практики
По словам Джонса, SEO-специалистам не нужно беспокоиться о негативном SEO, как минимум «большинству из них». При этом в случае атак он рекомендовал использовать инструмент отклонения ссылок в Google Search Console.
Джонс отметил, что те сайты, которые следуют рекомендациям Google, будут успешны в SERP. При этом он посоветовал владельцам сайтов поддерживать тесный контакт со своей аудиторией и интересоваться мнением пользователей о работе ресурса, а полученную информацию использовать для внесения улучшений.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
20.03.2018 15:07