Google об обновлении основного алгоритма, сигналах ранжирования и другом

На конференции SMX West сотрудник Google Натан Джонс (Nathan Johns) принял участие в сессии AMA («Спросите меня о чём угодно»), ответив на ряд актуальных для SEO-специалистов вопросов.

Обновление основного алгоритма

По словам Джонса, запуск последнего обновления основного алгоритма был начат 7 марта. Он повторил, что этот апдейт призван «поощрить недооценённые сайты», и если по конкретному ресурсу наблюдается спад, то это не санкции. Нужно продолжать работать над его улучшением.

Mobile-first индекс и Speed Update

Что касается mobile-first индекса, то ничего нового он не сообщил. Это крупное изменение в работе поисковой системы, поэтому Google не спешит с его запуском.

Обновление Speed Update, в результате которого Google начнёт учитывать скорость загрузки мобильных страниц в мобильном ранжировании, согласно плану, будет запущено в июле.

Голосовой поиск

На SMX West прозвучало несколько докладов на тему голосового поиска и того, как владельцы сайтов могут подготовить свой контент к появлению в его результатах.

Какой-либо статистикой по этой теме Джонс не поделился, но отметил:

«Голосовой поиск растёт и становится всё лучше. Он встраивается в новые продукты и всё больше людей используют его ежедневно».

Когда в Search Console появятся отчёты по этой вертикали поиска, Джонс не знает.

Сигналы ранжирования

На вопросы о сигналах ранжирования Джонс ответил следующее:

Социальные медиа не являются сигналом ранжирования. Google смотрит на ссылки в социальных медиа так же, как на ссылки на любой другой веб-странице.

смотрит на ссылки в социальных медиа так же, как на ссылки на любой другой веб-странице. Google не обрабатывает сайты для взрослых иначе, чем все другие сайты.

Google не проводит различий между TLD типа .com и любыми другими TLD, кроме ccTLD, которые могут быть геотаргетированными.

Nofollow

В ответ на вопросы об использовании атрибута nofollow Джонс ответил следующее:

Атрибут nofollow для ссылок работает точно так же, как и тогда, когда Google впервые начал его поддерживать.

впервые начал его поддерживать. Не стоит беспокоиться об использовании атрибута nofollow в целях оптимизации бюджета сканирования. Кроме того, краулинговый бюджет – это не то, о чём нужно волноваться.

Лучшие практики

По словам Джонса, SEO-специалистам не нужно беспокоиться о негативном SEO, как минимум «большинству из них». При этом в случае атак он рекомендовал использовать инструмент отклонения ссылок в Google Search Console.