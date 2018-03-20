Украинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин

Бориспольский горрайонный суд Киевской области в начале марта зарегистрировал не совсем обычное исковое заявление. Гражданин Украины подал иск против сотрудников СБУ и ГПУ, документ касается морального ущерба, который правоохранители нанесли истцу во время обысков. , пишут AIN.UA

Необычное в иске то, что впервые в Украине моральный ущерб исчисляется в криптовалютах и установлен в размере 1 биткоина. Копию судебного решения опубликовал ForkLog.

Украинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин

«В феврале 2018 года [гражданин] обратился в суд с указанным иском, в котором просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в свою пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный ущерб…, причиненный вследствие незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства…», — говорится в документе.

Однако, по мнению юристов, такое заявление не имеет перспектив.

«Если исковое заявление соответствует формальным требованиям закона, то суд обязан его принять. Валидность требований на стадии принятия заявления суд не проверяет и адекватность истца не комментирует. Если цель иска — хайпонуть, то она достигнута… Если истец не переформулирует исковые требования, то в иске откажут. Потому что компенсацию морального вреда даже в долларах не просят, в Украине есть универсальная мера вреда и ущерба — гривна. Плюс, биткоин слишком волатилен, соответственно, истец явно прикалывается (1 биткоин — это $8500 или $10 000 долларов? или $15 000?)… К тому же, решение в биткоинах невозможно будет исполнить», — отмечает Дмитрий Гадомский, управляющий партнер Axon Partners.


Ольга Карпенко, AIN


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