Украинский суд впервые принял иск о моральной компенсации в 1 биткоин

Бориспольский горрайонный суд Киевской области в начале марта зарегистрировал не совсем обычное исковое заявление. Гражданин Украины подал иск против сотрудников СБУ и ГПУ, документ касается морального ущерба, который правоохранители нанесли истцу во время обысков. , пишут AIN.UA

Необычное в иске то, что впервые в Украине моральный ущерб исчисляется в криптовалютах и установлен в размере 1 биткоина. Копию судебного решения опубликовал ForkLog.

«В феврале 2018 года [гражданин] обратился в суд с указанным иском, в котором просит взыскать с Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины в свою пользу один биткоин в качестве компенсации за моральный ущерб…, причиненный вследствие незаконного проведения обыска в ходе уголовного производства…», — говорится в документе.

Однако, по мнению юристов, такое заявление не имеет перспектив.