Конгресс хочет получить ответы от Facebook о Cambridge Analytica

Это было всего лишь вопросом времени, когда Конгресс присоединился к тем, кто расследует инцидент с данными в Facebook, даже если это только в предварительном порядке.

Сенатор штата Орегон Рон Виден отправил письмо Марку Цукербергу с просьбой объяснить, как в Cambridge Analytica попали данные о 50 миллионах человек, большинство из которых без разрешения.

В дополнение к деталям самого инцидента, Виден хочет знать, почему Facebook не отказался от Cambridge Analytica, когда узнал о передачи информации в 2015 году. Ведь декрет FTC ограничивает данные Facebook сбора и совместного использования.

В письме также содержится общая информация, такая как количество нарушений политики данных за последние 10 лет, оценка конфиденциальности со времени принятия указа FTC с 2011 года, а также количество проверенных приложений Facebook.

Все проходило через приложение «thisisyourdigitallife», которое собирало информацию об непосредственных пользователях и их друзьях из Facebook.

Сенатор предоставил Цукербергу время до 13 апреля, чтобы дать обоснованные ответы.