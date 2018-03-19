Денис Довгополый: «Из-за обысков в «Нова пошта» сорвались три инвестиции в украинские ICO»

Управляющий партнер GrowthUp Group Денис Довгополый сейчас находится в поездке по Европе, встречаясь с инвесторами, которых потенциально интересуют украинские компании, планирующие ICO. По словам Довгополого, за три дня он объехал Францию, Швейцарию и Голландию, в общей сложности провел 22 встречи с потенциальными инвесторами и множество раз во время встреч поднимался вопрос обысков в украинских компаниях. , пишут AIN.UA

«… Обсуждение ситуации в стране и особенно с НП — в среднем 25% от встреч… Три из трех инвесторов, которые вкладывались в украинские стартапы/ICO, задали мне прямой вопрос: сколько должно быть людей в компании, чтобы начали отжимать компанию», — пишет Довгополый в Facebook.

Как Довгополый объяснил редакции, инвесторы рассматривали возможность участия в трех сделках, связанных с ICO, но после истории с «Нова пошта» их просто сняли с повестки, хотя и нельзя однозначно утверждать, что сделки состоялись бы. «Они не понимают…, зачем нести такие риски, как война, коррупция «fucking crazy cops», — пишет Довгополый.

Напомним, сегодня основатели «Нова пошта» провели пресс-конференцию, где рассказали о деталях проведения обыска и о том, что послужило причиной. Следственные действия проводились в прошлую пятницу в рамках решения Печерского районного суда города Киева. В нем говорится о «признаках уклонения от уплаты налогов, перевода неких безналичных средств в наличные с использованием фиктивных предприятий и поддельных документов».

Ранее мы публиковали масштабное исследование украинского рынка стартапов и венчурных инвестиций — Dealbook of Ukraine — за прошлый год. По данным исследования, в 2017 году было заключено 44 сделки, а в 90% ведущими были иностранные инвестиционные фонды.

 


Ольга Карпенко, AIN


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