Акции Facebook упали на фоне сообщений об утечке данных 50 млн пользователей

Сегодня, 19 марта, стоимость акций Facebook показала наиболее значительный спад за последние два месяца после того, как власти США и Европы потребовали от компании объяснений по поводу сообщений об утечке данных 50 млн пользователей. В частности, о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica, которая принимала участие в президентской кампании Дональда Трампа, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей соцсети.

Акции Facebook упали на 5,2% до $175,41 за единицу. Это самый крупный спад за период с 12 января.

Политики с обоих континентов призывают главу Facebook Марка Цукерберга выступить перед парламентом и объяснить, как британская компания Cambridge Analytica получила возможность использовать личные данные пользователей.

В связи с этой ситуацией председатель парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиан Коллинс (Damian Collins) призвал к расширению полномочий национального регулятора по вопросам защиты конфиденциальности:

«Пришло время дать больше полномочий Комиссии по информации Великобритании».

В пятницу, 16 марта, Facebook официально заявил , что профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган использовал инструменты авторизации Facebook, чтобы заставить людей регистрироваться в приложении thisisyourdigitallife, созданного якобы в исследовательских целях.

Чтобы пройти опрос, 270 тысяч человек дали приложению согласие на доступ к их данным и данным их друзей через Facebook. Согласно данным The New York Times, таким образом в общей сумме было охвачено порядка 50 млн человек. Такого рода доступ на тот момент был разрешён правилами Facebook.

Впоследствии профессор нарушил правила Facebook, когда передал эти данные Cambridge Analytica.

Facebook закрыл профессору доступ к соцсети и попросил Cambridge Analytica подтвердить, что данные пользователей были удалены. В субботу, 17 марта, компания заявила, что никакой утечки данных не было. По данным соцсети, Коган запросил и получил доступ к информации тех пользователей, которые зарегистрировались в его приложении, и все, кто в этом участвовали, дали своё согласие.

Пресс-служба Кэмбриджского университета 17 марта опровергла информацию о том, что вуз по-прежнему имеет доступ к этим данным, и заявила, что в настоящее время университет работает над решением этой ситуации вместе с Facebook.

Исследователь, работавший вместе с профессором над упомянутым выше приложением, в настоящее время является сотрудником Facebook. Сейчас он проверяется на предмет того, знал ли он об утечке данных.

Опровержения со стороны Facebook не уменьшили критику в адрес соцсети. 18 марта Дэмиан Коллинс заявил, что Цукерберг или другой топ-менеджер Facebook должны выступить перед парламентским комитетом, поскольку предыдущие свидетели избежали трудных вопросов, создав ложное представление о том, что правила Facebook всегда эффективно выполняются.

Он также заявил, что Марку Цукербергу «нужно перестать прятаться за своей страницей в Facebook, а выйти и публично ответить на вопросы о его компании».

По мнению аналитика GBH Insights Дэниела Ивза (Daniel Ives), в ближайшие несколько недель Facebook нужно будет убедить пользователей и регуляторов в безопасности платформы и предотвратить ввод новых правил, которые могут негативно отразиться на рекламном бизнесе компании.

Пока же Facebook пытается объяснить, что не имеет отношения к передаче данных пользователей в «третьи руки» и отрицает факт утечки.