В селе под Луцком полицейские освободили майнеров криптовалют, которых пытали в подвале

Четверых нападавших из шести задержали.

В селе под Луцком полицейские освободили майнеров криптовалют, которых пытали в подвале
Фото: Depositphotosjinga80

В Луцке вымогатели похитили двоих человек и вымогали у них передать им автомобиль, квартиру, деньги и "ферму биткоинов".

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Волынской области.

Шестеро похитителей, в том числе ранее судимых, 16 марта напали на одного гражданина в его собственном доме в Луцке, жестоко избили и завладели двумя мобильными телефонами. Затем, разбив стекло в его авто, похитили оттуда кошелек с более 5 тыс. гривен. Самого потерпевшего они доставили в село Забороль и поместили в подвал.

Другого потерпевшего похитили у подъезда дома в областном центре и, завладев его автомобилем, также доставили в Забороль. По дороге у пострадавшего, которого избивали молотком и битой, отобрали деньги, ювелирные украшения, телефоны и ключи от квартиры и дома.

В подвале в Забороле мужчин снова продолжили избивать и угрожали убить, приставляя к виску пистолет.

"Злоумышленники требовали передать им автомобиль, квартиру, денежные средства в сумме 5000 долларов США и «ферму биткоинов». Освободили пострадавших благодаря скоординированным действиям работников Луцкого отдела полиции вечером 17 марта", - говорится в сообщении.

Четверых нападавших задержали. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает местной издание "Волынские новости", пострадавшие госпитализированы.

"Над мужчинами жестоко издевались. Особенно пострадал 33-летний мужчина, на нем, по словам врачей, «нет живого места». Сейчас пострадавшие находятся в Луцкой городской клинической больнице, их охраняют силовики", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области задержали четырех из шести членов этнической преступной группировки, занимавшейся похищением людей ради больших выкупов от родственников жертв.


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