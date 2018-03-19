Новая программа Google поможет превратить товарные запросы в деньги

Google запускает новую программу Google Shopping Actions, в рамках которой компания будет сотрудничать с крупными розничными брендами и получать процент от каждой продажи, полученной ими через результаты органического поиска. Об этом сообщил президент направления Retail и Shopping в Google Даниель Алегри (Daniel Alegre) в комментарии Reuters.

Среди партнёров программы значатся Target Corp, Walmart Inc, Home Depot Inc, Costco Wholesale Corp и Ulta Beauty Inc. Участники проекта смогут размещать свои товары в поиске Google, а также в Google Express и Google Assistant. В обмен на размещение и ссылки на программы лояльности поисковик будет получать процент от каждой продажи.

В Google надеются, что эта программа поможет ритейлерам получить больше продаж на десктопах, мобильных телефонах и «умных» колонках.

Новая программа, Shopping Actions, будет действовать в США. Принять в ней участие смогут ритейлеры всех размеров.

Официального заявления со стороны компании не было. Если та информация, которой Алегри поделился с Reuters, верна, то Google впервые начнёт получать плату за продажи, полученные в результате переходов из органического поиска.

По словам топ-менеджера, в Google наблюдают рост числа запросов о том, где можно купить те или иные товары. По данным компании, количество мобильных запросов такого типа в последние два года увеличилось на 85%. Судя по всему, Google решил воспользоваться этим трендом и монетизировать его.

Запуск программы вызвал ряд вопросов. В частности, на данный момент непонятно, будут ли сайты-партнёры получать более высокие позиции в Google, будут ли эти результаты помечаться специальными ярлыками, будет ли Google предлагать самые дешёвые варианты через голосовой поиск, а также, повлияет ли Shopping Actions Program на алгоритм органического поиска.


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