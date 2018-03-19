Украинский стартап Rentberry суммарно привлек $30 млн инвестиций через ICO

Онлайн-платформа для долгосрочной аренды жилья Rentberry собрала $30 млн на ICO. Об этом AIN.UA сообщил СЕО стартапа Алексей Любинский. В кампании приняли участие 17 591 покупателей из 136 стран. , пишут AIN.UA

Продажа токенов стартовала 5 декабря 2017 года. Спустя несколько часов был достигнут первая цель — $3 млн. 28 февраля Rentberry завершила ICO, собрав $30 млн.

По мнению Любинского, успешной продаже токенов способствовало наличие рабочего продукта, оперирующего на рынке США уже больше двух лет, а также наличие инвестиций от крупных венчурных фондов в размере $4 млн. Также еще до ICO о Rentberry написали The Wall Street Journal, BBC, NBC, HuffingtonPost и другие.

«Цель Rentberry — создать децентрализованную платформу, которой смогут наслаждаться одновременно арендодатели и арендаторы. Прежде всего, основой этой платформы станет открытый и прозрачный процесс подачи и рассмотрения заявок, мгновенный платежи, система оценки рисков для потенциальных арендаторов и владельцев жилья, а также краудсорсинг система для группового покрытия арендного залога», — рассказал Алексей Любинский.

Выпущенные токены BERRY станут платежным средством в рамках платформы, а собранные средства команда планирует вложить в расширение функций и выход на рынки недвижимости других стран.

Rentberry — украинский стартап, работает на рынке недвижимости в США . На данный момент на платформе зарегистрировано 120 000 пользователей и 224 000 квартир/объектов по всей территории Америки. Вся команда Rentberry включая их фаундеров из Украины и разработка продукта ведется в Киевском офисе. На сегодняшний день в компании работает 23 человека. В этом году компания планирует расшириться до 50 человек и активно набирает сотрудников в свой Киевский офис.

Подробнее о том, как появился Rentberry, что представляет собой платформа и почему у нее, по мнению инвесторов, большой потенциал, можно почитать в детальном интервью с Алексеем Любинским.