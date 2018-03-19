Украинский стартап Rentberry суммарно привлек $30 млн инвестиций через ICO

Онлайн-платформа для долгосрочной аренды жилья Rentberry собрала $30 млн на ICO. Об этом AIN.UA сообщил СЕО стартапа Алексей Любинский. В кампании приняли участие 17 591 покупателей из 136 стран. , пишут AIN.UA

Продажа токенов стартовала 5 декабря 2017 года. Спустя несколько часов был достигнут первая цель — $3 млн. 28 февраля Rentberry завершила ICO, собрав $30 млн.

Украинский стартап Rentberry суммарно привлек $30 млн инвестиций через ICO

По мнению Любинского, успешной продаже токенов способствовало наличие рабочего продукта, оперирующего на рынке США уже больше двух лет, а также наличие инвестиций от крупных венчурных фондов в размере $4 млн. Также еще до ICO о Rentberry написали The Wall Street Journal, BBC, NBC, HuffingtonPost и другие.

«Цель Rentberry — создать децентрализованную платформу, которой смогут наслаждаться одновременно арендодатели и арендаторы. Прежде всего, основой этой платформы станет открытый и прозрачный процесс подачи и рассмотрения заявок, мгновенный платежи, система оценки рисков для потенциальных арендаторов и владельцев жилья, а также краудсорсинг система для группового покрытия арендного залога», — рассказал Алексей Любинский.

Выпущенные токены BERRY станут платежным средством в рамках платформы, а собранные средства команда планирует вложить в расширение функций и выход на рынки недвижимости других стран.

Rentberry — украинский стартап, работает на рынке недвижимости в США. На данный момент на платформе зарегистрировано 120 000 пользователей и 224 000 квартир/объектов по всей территории Америки. Вся команда Rentberry включая их фаундеров из Украины и разработка продукта ведется в Киевском офисе. На сегодняшний день в компании работает 23 человека. В этом году компания планирует расшириться до 50 человек и активно набирает сотрудников в свой Киевский офис.

Подробнее о том, как появился Rentberry, что представляет собой платформа и почему у нее, по мнению инвесторов, большой потенциал, можно почитать в детальном интервью с Алексеем Любинским.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Я запостил фейковую новость в украинском Facebook и получил 18 тысяч шеров за два дняЯ запостил фейковую новость в украинском Facebook и получил 18 тысяч шеров за два дня
МИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайтМИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайт
Украинская компания YouScan объявила о покупке сервиса мониторинга социальных медиа BrandSpotter
На сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали MoneroНа сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали Monero
YouTube начнет сопровождать конспирологические видео ссылками на Wikipedia
Блок рекламы


Похожие новости
МИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайтМИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайт
Исследование: в 2018 году блокчейн-стартапы привлекут рекордное количество инвестицийИсследование: в 2018 году блокчейн-стартапы привлекут рекордное количество инвестиций
Amazon купил Ring за $1 млрд: чем занимается стартап и как устроен его украинский офисAmazon купил Ring за $1 млрд: чем занимается стартап и как устроен его украинский офис
Отчет Bitcoin.com: 46% прошлогодних ICO-стартапов уже мертвыОтчет Bitcoin.com: 46% прошлогодних ICO-стартапов уже мертвы
Украинский стартап Restream привлек $4,5 млн
Основанный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфуОснованный украинцами стартап Neuromation собрал более $70 млн на ICO и запустил альфу
Украинский стартап Remme поднял около $18 млн за 24 часа на ICO
TransferWise с офисом в Черкассах и BitFury попали в топ-50 финтех-стартапов по версии Forbes
Украинский Jooble занял 2 место по трафику в мире среди сайтов по поиску работы (данные SimilarWeb)Украинский Jooble занял 2 место по трафику в мире среди сайтов по поиску работы (данные SimilarWeb)
Основанный украинцами Rentberry собрал $20 млн на ICO за месяц до окончания кампанииОснованный украинцами Rentberry собрал $20 млн на ICO за месяц до окончания кампании
Последние новости
Подгружаем последние новости