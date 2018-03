Я запостил фейковую новость в украинском Facebook и получил 18 тысяч шеров за два дня

Администраторы публичной страницы «В Днепре» 9 января разместили картинку, рассказывающую о победителе всемирной олимпиады по физике, школьнике из РоSSии Илье Кочергине, информацию о победе которого якобы несправедливо обошли стороной большие СМИ и призывающую поддержать парня репостами. Спустя три месяца после публикации счетчик Фейсбука показывает больше 115 000 репостов. , пишут AIN.UA

Поскольку в тексте не было указано, что школьник на самом деле из РоSSии, а картинку разместили в паблике о новостях Днепра, многие пользователи, не пытаясь проверить информацию, начали активно распространять новость по украинскому сегменту Facebook.

Сама история с Ильей Кочергиным началась еще в 2016 году. Тогда после олимпиады по физике новость о нем с таким же нарративом стала распространяться по «ВКонтакте» и «Одноклассниках» сначала в виде текста и фотографии, а позже — в формате уже всем известной картинки. Сам Илья, как оказалось, не победил в олимпиаде, а занял лишь 29 место, о чем написали несколько роSSийских СМИ .

Ближе к середине марта украинские пользователи стали обращать внимание на тот факт, что Кочергин — россиянин, к Украине не имеет никакого отношения, поэтому не следует поддерживать его репостами.

А 12 марта появился украинский ответ Ильей Кочергину — Антон Ципко. Аналогичная по своей сути картинка, адаптированная для украинского пользователя, рассказывала о незамеченной большими СМИ и телеканалами, истории обычного сельского школьника Антона Ципко, который якобы победил на олимпиаде по информатике в Тегеране.

Фотография Антона, обернутого в украинский флаг, а также текст, написанный на украинском, не оставил никаких сомнений в том, что нужно парня поддержать. В результате всего за несколько дней, с 12 марта до момента написания этой колонки, количество репостов этой картинки достигло 133 000.

Как и в кейсе с Ильей Кочергиным, оказалось, что школьник на самом деле не победил, а выиграл золотую медаль, но в общем зачете занял лишь 8 место. Опять же, только немногие решили поискать детальную информацию перед тем, как репостнуть картинку в порыве борьбы за справедливость.

В редакции AIN.UA несколько раз поднималась тема о том, стоит ли освещать вирусные картинки о школьниках. В первый раз, когда еще не было информации об украинском олимпиаднике, решили не писать. После появления Антона Ципко эта тема опять стала обсуждаться. В это же время, читая редакционный чат, я на скорую руку создал похожую картинку.

Заменил фотографию Антона на свою, олимпиаду по информатике в Тегеране на «олимпиаду по мемам» в Горишних Плавнях, количество участников и стран, на канонические 100500 и 9000, а чтобы подчеркнуть серьезность победы, добавил в углу картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптированный вариант американской медали Пурпурное сердце).

После того, как над картинкой посмеялись в редакции, я решил опубликовать ее в на своей странице в Facebook, ожидая под постом реакций «Ха-ха» от своих 328 друзей.

После публикации, в качестве первичного посева, ее перепостили редактор Оля Карпенко и менеджер проекта Стас Ямковый. Спустя несколько минут я заметил, что ее репостнули к себе на страницу мои родственники. Через час после публикации у нее уже было до двух десятков репостов от знакомых (и не только) мне людей.

Те самые родственники, которые одними из первых начали распространять картинку, не обратив внимание на олимпиаду мемов, пурпурного Пепе и подозрительно количество участников, начали мне звонить с поздравлениями. Желали успехов и искренне поздравляли с победой в олимпиаде, которой не было и не могло быть. Посмеялись.

К вечеру счетчик шейров достиг цифры в сотню репостов. Под моим постом начали появляться комментарии незнакомых мне людей, а подписи к самим репостам иногда были смешнее картинки. Многие пользователи не увидели в ней ничего подозрительного, а информацию приняли за чистую монету, обличая олигархическую власть в том, что она ничего не сделала для поддержки «чемпиона».

Спустя сутки количество репостов начало расти быстрее, достигнув тысячи. Facebook предусмотрительно перестал мне присылать уведомления о том, что кто-то сделал репост (спасибо, Марк!). Утром 17 марта, спустя менее, чем через двое суток, счетчик показывал сначала 2 000, через несколько часов уже 5 000, а к вечеру — 10 000 репостов.

Скорость распространения росла лавинообразно. На момент публикации этой колонки счетчик показывает больше 15 000 репостов.

Десятки людей стали писать мне в личку и добавляться в друзья. Кто-то искренне поздравлял, один пользователь поинтересовался, куда сбросить биткоины в честь победы, но большинство обвиняли в том, что я распространяю фейковую новость и стою на службе Кремля, или пытались доказать, что количество стран куда меньше девяти тысяч.

Поначалу картинку распространяли в основном те, кто понимал, что это шутка, с юмором подчеркивая абсурдность спекуляций на мнимых победах незнакомых людей. Сейчас же абсолютное большинство людей искренне репостили картинку, веря в то, что я действительно победил и нуждаюсь в поддержке.

Доходило до смешного, когда один и тот же пользователь сначала шерил к себе на страницу фейк с Антоном Ципко, а спустя некоторое время — мою картинку с практически идентичным текстом.

Пробежавшись по страницам десятка людей, стало понятно, что у большинства из них одинаковая схема поведения в сети. Они активно репостят фейковые новости с кликбейтными заголовками, вроде «ТАКОГО ПОРОШЕНКО НЕ ОЖИДАЛ – ДЕНЬГИ АХМЕТОВА ОТДАДУТ УКРАИНЦАМ», размещенных на сомнительного качества сайтах. Заметил, что большинство таких псевдо-СМИ обладают сайтами с настроенной опцией Instant Articles, позволяющей открывать страницу за доли секунды, не загружая отдельный сайт в мобильном браузере. На таких страницах доступна монетизация трафика через показ баннеров рекламной сети Facebook.

Для популяризации этого поста не потребовалась реклама или посев в других пабликах — картинка самостоятельно получила тысячи репостов.

Is there really a big difference between bots that retweet fake news without thinking and humans who retweet first and think later?