СМИ: Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO
В СМИ появилась информация о том, что Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO в ответ на растущие опасения регуляторов.
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Пресс-служба Twitter пока не прокомментировала эту информацию.
Напомним, что Facebook запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов ещё в январе. При этом создатели рекламы нашли способ обойти этот запрет.
Google намерен ввести аналогичный запрет в июне, а Яндекс блокирует рекламу криптовалют, ICO и майнинга примерно с осени 2017 года.
Также отметим, что в последнее время Twitter не раз попадал в заголовки новостей из-за мошенничества, процветающего на платформе. Самые громкие случаи скама были связаны с созданием фейковых аккаунтов известных в криптосообществе людей, таких как создатель Litecoin Чарли Ли (Charlie Lee) и создатель Ethereum Виталик Бутерин. Мошенники даже научились использовать верифицированные аккаунты, имеющие синие метки.
В начале марта в Twitter заявили, что знают об этих формах манипуляций и принимают меры по предотвращению использования аккаунтов платформы криптовалютными мошенниками.
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17.03.2018 16:17