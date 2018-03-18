СМИ: Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO

В СМИ появилась информация о том, что Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO в ответ на растущие опасения регуляторов.

По данным издания Sky News, новая политика размещения рекламы, в рамках которой будет действовать этот запрет, будет введена через две недели и коснётся тех объявлений, которые направлены на продвижение криптовалютных кошельков, первичных размещений монет (ICO) и токенсейлов.

Пресс-служба Twitter пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что Facebook запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов ещё в январе. При этом создатели рекламы нашли способ обойти этот запрет.

Google намерен ввести аналогичный запрет в июне, а Яндекс блокирует рекламу криптовалют, ICO и майнинга примерно с осени 2017 года.

Также отметим, что в последнее время Twitter не раз попадал в заголовки новостей из-за мошенничества, процветающего на платформе. Самые громкие случаи скама были связаны с созданием фейковых аккаунтов известных в криптосообществе людей, таких как создатель Litecoin Чарли Ли (Charlie Lee) и создатель Ethereum Виталик Бутерин. Мошенники даже научились использовать верифицированные аккаунты, имеющие синие метки.