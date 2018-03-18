СМИ: Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO

В СМИ появилась информация о том, что Twitter готовится запретить рекламу криптовалют и ICO в ответ на растущие опасения регуляторов.

По данным издания Sky News, новая политика размещения рекламы, в рамках которой будет действовать этот запрет, будет введена через две недели и коснётся тех объявлений, которые направлены на продвижение криптовалютных кошельков, первичных размещений монет (ICO) и токенсейлов.

Пресс-служба Twitter пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, что Facebook запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов ещё в январе. При этом создатели рекламы нашли способ обойти этот запрет.

Google намерен ввести аналогичный запрет в июне, а Яндекс блокирует рекламу криптовалют, ICO и майнинга примерно с осени 2017 года.

Также отметим, что в последнее время Twitter не раз попадал в заголовки новостей из-за мошенничества, процветающего на платформе. Самые громкие случаи скама были связаны с созданием фейковых аккаунтов известных в криптосообществе людей, таких как создатель Litecoin Чарли Ли (Charlie Lee) и создатель Ethereum Виталик Бутерин. Мошенники даже научились использовать верифицированные аккаунты, имеющие синие метки.

В начале марта в Twitter заявили, что знают об этих формах манипуляций и принимают меры по предотвращению использования аккаунтов платформы криптовалютными мошенниками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
МИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайтМИП предложило заблокировать 21 антиукраинский сайт
Украинская компания YouScan объявила о покупке сервиса мониторинга социальных медиа BrandSpotter
На сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали MoneroНа сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали Monero
Google расширит особые аудитории по намерениям на YouTubeGoogle расширит особые аудитории по намерениям на YouTube
Исследование: власти Египта тайно заставляли граждан майнить Monero
Блок рекламы


Похожие новости
Легализация майнинга. Добычу криптовалют хотят внести в классификатор экономической деятельности
На сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали MoneroНа сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали Monero
На сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалютыНа сайте Гидрометцентра нашли майнер криптовалюты
Google запретит рекламу криптовалют и ICO в своих сервисахGoogle запретит рекламу криптовалют и ICO в своих сервисах
Google отключит AdWords-аккаунты, которые не тратились на рекламу свыше 15 месяцев
Фейки в Twitter распространяются на 70% быстрее правдыФейки в Twitter распространяются на 70% быстрее правды
Twitter намерен открыть верификацию для всех пользователейTwitter намерен открыть верификацию для всех пользователей
Украинцы перестали гуглить криптовалюты. Количество запросов уменьшилось в разыУкраинцы перестали гуглить криптовалюты. Количество запросов уменьшилось в разы
ЕС поставил ультиматум Google, Facebook и TwitterЕС поставил ультиматум Google, Facebook и Twitter
ЕС указал на нарушение Twitter и Facebook правил о защите пользователейЕС указал на нарушение Twitter и Facebook правил о защите пользователей
Последние новости
Подгружаем последние новости