Проблема бесплатного спутникового интернета. Возможно, он никому не нужен

Wired пообщался с Грегом Вайлером, бывшим основателям компании по выпуску полупроводников. В начале 2000-х Грег прокладывал оптоволокно в Африке. Чаще всего удаленные поселения используют спутниковый интернет. Но спутники расположены на удаленной, геостационарной орбите и передача данных совершается с большой задержкой, пишут AIN.UA .

Со временем Вайлер оказался в тупике. У него остались два непростых варианта: тянуть кабель длинной 8000 км, или приблизить спутники к Земле. Не желая выбирать, он согласился на оба.

Вайлер основал спутниковую интернет-компанию O3B. Название отсылало к фразе «the other three billion» — речь о той половине населения, которая до сих пор не подключена к интернету. Следом он также основал OneWeb — эта фирма занималась уже проектом расположения сотен спутников на низкой орбите. Предприниматель был уверен, что каждый человек на Земле должен иметь доступ к интернету, а источник соединения стоит расположить в небе, а не под землей. Но финансово это была не лучшая ставка — спутниковым интернет-провайдерам редко удается достичь финансовых успехов.

Wired настаивает — технически предоставить широкодоступный сотовый интернет так сложно, что провайдеры забывают о происходящем на поверхности. Спутников на низкой орбите потребуется сотни, а системам цифрового распределения (вроде воздушных шаров) нужно оставаться в конкретной точке все время. На преодоление этих технических вызовов уходят годы разработки.

Как всегда, самые амбициозные намерения у SpaceX. В рамках проекта Starlink компания запустит около 12 000 спутников для раздачи интернета. Это больше, чем за всю историю вывода аппаратов на орбиту. Но пока что в космос отправили только два демо-образца. Инициативу SpaceX в 2015 инвестиционно поддержало одно из отделений холдинга Alphabet, владеющего Google . Экспериментальная лаборатория X выделила компании Маска $900 млн. Но и у самого Google есть свои планы на мировой интернет — проект Project Loon. Его суть как раз в запуске специальных воздушных шаров, которые будут подыматься выше обычного (но гораздо ниже спутников).

Из пяти крупнейших технокомпаний (Amazon, Google , Apple , Microsoft и Facebook) это не единственный эксперимент с общедоступными подключениями. Wired указывает на простую логику: чем больше людей онлайн, тем больше их на вашем сайте. Онлайн-гигантам мало не бывает.

Особенно «голоден» в этом отношении Facebook. Еще в 2013 году Марк Цукерберг запустил internet.org — проект по предоставлению интернет-подключения в удаленных местах. Работа велась на нескольких фронтах. У Facebook есть договоренности с мобильными операторами, компания планировала запустить спутник над Африкой (он взорвался во время неудачного пуска ракеты SpaceX в сентябре 2016 года). Также internet.org должен полагаться на огромные дроны Aquilas. Вкупе это должно расширить действие программы «Free Basics by Facebook». Сейчас она работает в 63 странах и, помимо Facebook, предоставляет избранный набор сведений: новости, информация о трудоустройстве, здравоохранение, образовании и локальные сведения.

Правда, бывают в этом деле и компании без долей в крупных сайтах. Astranis, например, хочет реализовать такую схему: вывести сотни спутников на геостационарную орбиту, а потом продавать соединение провайдерам на поверхности. Те, в свою очередь, смогут подключать людей «по кабелю». При этом компания надеется уменьшить количество спутников за счет высоты их размещения и увеличения площади покрытия. Грег Вайлер и его OneWeb, в свою очередь, будут делать больше спутник и размещать их ниже. Сборочный цех фирмы во Флориде будет выпускать по четыре спутника в день и Вайлер заверяет — проект по-настоящему запустится в этом году.

На фоне этих начинаний затерялась одна важная деталь. Все те люди, которым собираются помочь с интернетом. Компании зачастую просто не способны понять, достаточно ли из них подключатся к сети, чтобы покрыть гигантские затраты. Wired приводит комментарии аналитика Мансура Шара. В 2015 году он работал в рамках инциативной группы от консультативного совета Space Generation. Шар пришел к выводу — вероятно, миллиарды «неподключенных» людей не так уж и рвутся к интернету. Согласен с Шаром и исследователь из Northern Sky Research, Люк Палерм-Серра:

Мы много раз слышали это от спутниковых операторов — особенно тех, кто запускает целые связки спутников. Это питч про «половину популяции». Но правда в том, что из огромного числа «неподключенной» популяции, две трети людей просто не хотят никуда подключаться.

Wired приводит множество причин для подобного: дороговизна подключения, незнание о возможностях сети, отсутствие опыта для навигации в интернете. Сами по себе спутники не перекрывают этих факторов. Компаниям нужно обучать людей — возможно, в партнерстве с правительствами или частными организациями. В Мексике, Колумбии и Австралии такие программы уже образовательные программы уже существуют.

Шар также напоминает — пока людям нужно заботиться о банальном выживании, им не до интернета. Сначала нужно обеспечить всех водой и едой. Но даже после этого остается вопрос о платежеспособности новых рынков. Большинство компаний пока не раскрывают стоимость своих услуг. Им придется совместить две непростые задачи: предоставить бесплатный или дешевый интернет и не обанкротиться, как десятки спутниковых фирм до этого. Пока что планы по уменьшению издержек опираются на дешевизну небольших спутников.

Кроме того, есть идеи и по сокращению расходов «на земле» — вместо отдельных подключений провайдеры могут запускать единые Wi-Fi точки. Правда, Wired приводит печальный пример Кубы, где эта тактика явно не сработала: люди собирались в большие группы и лишь страдали от медленной сети. Но они хотя бы выходили в интернет. Аналогичные проекты существуют в Мексике, Африке и других частях света.

Wired отмечает, что одна из самых интересных особенностей этих проектов — возможность узнать, как будут пользоваться интернетом люди. Что нужно жителям удаленных деревень от сети? Что им понравится? Как поможет? Ответы пока неизвестны, но наверняка отличаются от того, что думают люди из калифорнийского Менло Парк.