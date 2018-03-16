На портале Edata теперь можно смотреть, насколько добросовестно выполняются госзаказы

В сентябре 2015 года в уанете запустили государственный портал Edata, где власти собирались отчитываться о тратах бюджета. На портале можно было узнать, какой госорган, где и на что осваивает государственные средства. Например, куда идут деньги, которые от украинцев получает Пенсионный фонд, пишут AIN.UA.

Начиная с середины марта на портале также можно узнать, выполняются ли договоренности между госзаказчиками и исполнителями по факту: на Edata открыли доступ к договорам, соглашениям, спецификациям и актам, из которых любой желающий гражданин сможет узнать предмет публичных контрактов, его стоимость, а также и проанализировать паттерны спроса среди бюджетных учреждений. Такая информация предоставляется впервые, сообщили AIN.UA в ГУ «Відкриті публічні фінанси» (ГУ «ВПФ», является администратором платформы).

Чтобы посмотреть договора и акты, нужно вбить в поиск на портале код ЕГРПОУ заказчика, даты размещения, затем кликнуть по названию предприятия, и выбрать интересующий договор или акт. Более подробную инструкцию можно посмотреть здесь.

На портале Edata теперь можно смотреть, насколько добросовестно выполняются госзаказы
На портале Edata теперь можно смотреть, насколько добросовестно выполняются госзаказы
На портале Edata теперь можно смотреть, насколько добросовестно выполняются госзаказы
На портале Edata теперь можно смотреть, насколько добросовестно выполняются госзаказы

Примечание: некоторые договора за 2018 год отсутствуют в системе, поскольку по закону они должны быть опубликованы до конца квартала, и не все госпредприятия выкладывают из непосредственно после подписания.

В ГУ «ВПФ» также сообщили, что данные в сфере публичных финансов на портале четко структурировали и добавили API. Теперь сторонние разработчики смогут экспортировать любые данные с портала в свои сервисы для общественного контроля.

«Открытие базы договоров — это большой шаг для анализа использования бюджетных средств, который станет эффективным инструментом контроля общественности за финансовой деятельностью публичных распорядителей. Уверены, что в перспективе такая открытость данных оптимизирует выполнение должностных обязанностей распорядителей», — заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

В будущем планируют также запустить параметрическое API, что сделает использование данных еще более удобным. В частности, позволит распорядителям разместить систематизированную информацию о транзакциях и документах на собственных порталах.


Майя Яровая, AIN


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