На портале Edata теперь можно смотреть, насколько добросовестно выполняются госзаказы

В сентябре 2015 года в уанете запустили государственный портал Edata , где власти собирались отчитываться о тратах бюджета. На портале можно было узнать, какой госорган, где и на что осваивает государственные средства. Например, куда идут деньги, которые от украинцев получает Пенсионный фонд, пишут AIN.UA .

Начиная с середины марта на портале также можно узнать, выполняются ли договоренности между госзаказчиками и исполнителями по факту: на Edata открыли доступ к договорам, соглашениям, спецификациям и актам, из которых любой желающий гражданин сможет узнать предмет публичных контрактов, его стоимость, а также и проанализировать паттерны спроса среди бюджетных учреждений. Такая информация предоставляется впервые, сообщили AIN.UA в ГУ «Відкриті публічні фінанси» (ГУ «ВПФ», является администратором платформы).

Чтобы посмотреть договора и акты, нужно вбить в поиск на портале код ЕГРПОУ заказчика, даты размещения, затем кликнуть по названию предприятия, и выбрать интересующий договор или акт. Более подробную инструкцию можно посмотреть здесь .

Примечание: некоторые договора за 2018 год отсутствуют в системе, поскольку по закону они должны быть опубликованы до конца квартала, и не все госпредприятия выкладывают из непосредственно после подписания.

В ГУ «ВПФ» также сообщили, что данные в сфере публичных финансов на портале четко структурировали и добавили API. Теперь сторонние разработчики смогут экспортировать любые данные с портала в свои сервисы для общественного контроля.

«Открытие базы договоров — это большой шаг для анализа использования бюджетных средств, который станет эффективным инструментом контроля общественности за финансовой деятельностью публичных распорядителей. Уверены, что в перспективе такая открытость данных оптимизирует выполнение должностных обязанностей распорядителей», — заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

В будущем планируют также запустить параметрическое API, что сделает использование данных еще более удобным. В частности, позволит распорядителям разместить систематизированную информацию о транзакциях и документах на собственных порталах.