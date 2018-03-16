Испания оштрафовала Facebook и WhatsApp за нарушение закона о персональных данных

Испанские власти оштрафовали социальную сеть Facebook и мессенджер WhatsApp на €600 тысяч (по €300 тыс. каждую компанию) за незаконное использование персональных данных пользователей.

Как следует из заключения Испанского агентства по защите данных (AEPD), и WhatsApp и Facebook серьезно нарушили органический закон об охране данных (Ley Org?nica de Protecci?n de Datos). Агентство уличило мессенджер WhatsApp в передаче пользовательских данных социальной сети Facebook без получения на то согласия пользователей, а Facebook – в обработке и использовании этих данных в собственных интересах.

Напомним, мессенджер WhatsApp был приобретен Facebook в 2014 году. До августа 2016 года мессенджер работал автономно и не передавал социальной сети данные своих пользователей. Затем, в рамках пересмотра политики конфиденциальности, WhatsApp открыл свою пользовательскую базу Facebook. Социальная сеть получила доступ к номерам телефонов пользователей и аналитическим данным мессенджера.

По мнению AEPD, принятие этих новых условий было навязано пользователям как обязательное, которое необходимо было принять для того, чтобы иметь возможность и дальше использовать приложение для обмена сообщениями. При этом пользователи не получили никакой адекватной информации о целях передачи своих персональных данных в Facebook, которые сильно разнятся с целями, определенными при первоначальном сборе данных.

Тем пользователям, у которых уже было установлено приложение WhatsApp, компания предоставила возможность отказаться от передачи своих персональных данных для «улучшения опыта работы с продуктами и рекламой» на Facebook, однако ограничила срок действия этой возможности незначительным временным промежутком. Что же касается новых пользователей мессенджера, то им упомянутая выше возможность не предоставлялась вовсе, равно как и альтернативная возможность установки приложения без передачи данных в Facebook.

В AEPD считают, что подобные действия могут быть классифицированы как «реальное оказание давления на свободу выбора заинтересованной стороны». Согласие в этом случае не может считаться свободным и, следовательно, не может считаться действительным. В результате обеим компаниям назначен максимальный штраф, предусмотренный за подобные нарушения — €300 тысяч.

Напомним, в мае 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Facebook на €100 млн за обман при покупке WhatsApp. В частности, компания утверждала, что у нее нет возможности объединить учетные записи пользователей, что однако не помешало ей в последствии это сделать. Регулятор доказал, что на момент оформления сделки руководство Facebook знало, что объединение данных технически возможно и намеренно умолчало об этом.

В августе 2017 года испанские власти уже штрафовали Facebook на €1,2 млн за использование персональных данных пользователей в собственных интересах, без позволения и какого-либо ясного уведомления последних.