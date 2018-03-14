Как стало известно, Facebook удалил страницы антиисламской группы British First и ее лидеров. Группа неоднократно нарушала стандарты сообщества.

Ранее в этом месяце Пол Голдинг и Джейда Франсен, лидеры ультраправой организации, были заключены в тюрьму после того, как были признаны виновными в религиозно отягчающих притеснениях.

Facebook говорит, что решение об удалении страниц было принято после того, как British First проигнорировала последнее предупреждение о публикации материалов, нарушивших стандарты сообщества.

Премьер-министр государства Тереза Мэй сообщила Палате общин, что она приветствует этот шаг и надеется, что этому последуют другие технологические компании.

Мэр Лондона Садик Хан также выступил с заявлением. Он сказал: «Их намерения разжигать ненависть в нашем обществе через социальные сети предосудительны, и решение Facebook удалить их содержание приветствуется».

В блоге Facebook сказано, что это открытая платформа для всех идей, но политические взгляды должны быть выражены без намека на ненависть.