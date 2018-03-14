Facebook удалил страницы антиисламской группы British First
Как стало известно, Facebook удалил страницы антиисламской группы British First и ее лидеров. Группа неоднократно нарушала стандарты сообщества.
Ранее в этом месяце Пол Голдинг и Джейда Франсен, лидеры ультраправой организации, были заключены в тюрьму после того, как были признаны виновными в религиозно отягчающих притеснениях.
Facebook говорит, что решение об удалении страниц было принято после того, как British First проигнорировала последнее предупреждение о публикации материалов, нарушивших стандарты сообщества.
Премьер-министр государства Тереза Мэй сообщила Палате общин, что она приветствует этот шаг и надеется, что этому последуют другие технологические компании.
Мэр Лондона Садик Хан также выступил с заявлением. Он сказал: «Их намерения разжигать ненависть в нашем обществе через социальные сети предосудительны, и решение Facebook удалить их содержание приветствуется».
В блоге Facebook сказано, что это открытая платформа для всех идей, но политические взгляды должны быть выражены без намека на ненависть.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.