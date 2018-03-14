На сайте Укргидрометцентра работал майнер криптовалют. Добывали Monero
При посещении официального
По состоянию на 12:00 вредоносный скрипт легко обнаруживался — если посмотреть на код сайта через консоль любого браузера, CoinHive был помещен в самое начало и никак не замаскирован. Определить его происхождение невозможно: сайт мог подвергнуться взлому или эксплуатации уязвимости. Установить майнеры могли администраторы ресурса.
Представители Гидрометцентра не сообщали о взломе или обнаружении уязвимостей, однако вскоре (после того, как на его работу обратили внимание СМИ) он исчез из кода сайта. Как долго проработал майнер — тоже неизвестно. При этом, по данным аналитического сервиса SimilarWeb, посещаемость сайта в феврале составила почти 800 000 заходов.
Обновлено: по словам пресс-службы Гидрометцентра, майнер установили благодаря взлому пароля для авторизации через сетевой протокол shh. Вирусный код добавили в php-файл сайта в 8:32, а уже в 12:21 уязвимость устранили. Скрипт был удален.
Ранее CoinHive уже замечали на популярных порталах — в феврале майнер пробрался на YouTube через рекламную сеть Google DoubleClick. Кроме того, хакеры смогли внедрить CoinHive на 4275 официальных сайтах в Великобритании и США, пользуясь уязвимостью в системе BrowseAloud. Она предназначена для пользователей с ограниченными возможностями и разработана для озвучивания текста. Последним зафиксированным случаем использования оказался скандал в Египте — там власти задействовали майнер на инфраструктуре телеком-оператора.
Авторы CoinHive создавали скрипт не для пособничества незаконному майнингу. Разработчики скрипта
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.