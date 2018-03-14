Facebook блокирует страницы украинцев, рассказывающих правду о РоSSии
Соцсеть Facebook начала блокировать большое количество страниц украинцев, которые постят информацию об агрессии РФ. Об этом в Facebook сообщили в пресс-службе "Вернись живым".
Так, в течение некоторого периода на страницы в Facebook украинских журналистов и общественных деятелей приходят жалобы.
По их мнению, на них жалуются роSSийские боты и фейки, после чего страницы активистов быстро блокирует администрация Facebook.
Как объяснили в пресс-службе, причина блокировок - публикации о РоSSии, а также оккупированных территориях.
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Internet и сети
14.03.2018 15:30