Facebook блокирует страницы украинцев, рассказывающих правду о РоSSии

фейсбук

Соцсеть Facebook начала блокировать большое количество страниц украинцев, которые постят информацию об агрессии РФ. Об этом в Facebook сообщили в пресс-службе "Вернись живым".

Так, в течение некоторого периода на страницы в Facebook украинских журналистов и общественных деятелей приходят жалобы.

По их мнению, на них жалуются роSSийские боты и фейки, после чего страницы активистов быстро блокирует администрация Facebook.

Как объяснили в пресс-службе, причина блокировок - публикации о РоSSии, а также оккупированных территориях.


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