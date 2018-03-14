Google расширит особые аудитории по намерениям на YouTube

Google расширит особые аудитории по намерениям на YouTube и запустит новый формат видеорекламы TrueView for Action. Об этом заявила продакт-менеджер YouTube Ads Ники Реттке (Nicky Rettke) на конференции SMX West. Нововведения призваны повысить эффективность рекламы прямого отклика, размещаемой на площадке.

Особые аудитории по намерениям

Google запустил новый тип таргетинга в КМС – особые аудитории по намерениям – в ноябре 2017 года. Расширение этой опции на YouTube позволит рекламодателям достигать тех людей, которые недавно совершали поиск по определённым ключевым словам в Google.com.

Чтобы использовать особые аудитории на YouTube, нужно создать видеокампанию в AdWords и добавить ключевые слова, по которым потенциальные клиенты могут совершать поиск в Google.

Этих людей затем можно будет охватывать с помощью рекламы в то время, когда они смотрят видео на YouTube.

«Например, авиакомпания может достигать тех пользователей YouTube, которые недавно совершали поиск в Google.com по запросам типа «перелёт на Гаваи», — объяснила Реттке.

Особые аудитории по намерениям будут доступны для YouTube только в новом интерфейсе AdWords.

TrueView for Action ads

По словам Реттке, особые аудитории по намерениям лучше всего работают в паре с новым форматом – TrueView for Action ads.

С помощью этого формата рекламодатели смогут кастомизировать призывы к действию, которые будут появляться рядом с видеообъявлениями на YouTube.

На мобильных устройствах эти объявления будут показываться внизу под видео и оставаться на экране даже после того, как ролик закончится.

Рекламодатели также смогут добавлять свои собственные элементы креатива, такие как логотип или изображение, или же Google автоматически возьмёт эти элементы с целевой страницы.

Как и другие объявления формата TrueView in-stream, объявления TrueView for Action ads можно пропустить через пять секунд просмотра. Кампании этого типа автоматически настраиваются через стратегию «Целевая цена за конверсию».

И особые аудитории по намерениям, и новый формат TrueView for Action ads будут запущены «в скором времени».

Google также анонсировал ряд новых функций, которые будут добавлены в новый интерфейс AdWords.


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