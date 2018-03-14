Google заблокировал 3,2 млрд рекламных объявлений в 2017 году

В 2017 году Google отключил 3,2 млн «плохих» рекламных объявлений – на 88% больше, чем в 2016 (1,7 млрд). Согласно этим данным, в прошлом году компания блокировала порядка 100 объявлений в секунду.

К так называемым «bad ads» Google относит любые объявления, которые нарушают правила размещения рекламы, включая мошенничество, фишинг и распространение вредоносного ПО. Причём компания успешно борется как с единичными нарушениями, так и с масштабными акциями, координируемыми скаммерами. Google отмечает, что большинство нарушающих правила объявлений удаётся заблокировать ещё до того, как они окажут негативное влияние на пользователей.

В 2017 году компания удалила из своей рекламной сети 320 тыс. издателей и внесла в чёрный список около 90 тыс. веб-сайтов и 700 тыс. мобильных приложений.

Кроме того, ежемесячно компания удаляла около 2 млн веб-страниц за нарушение правил. Это стало возможным за счёт использования новой технологии, позволяющей блокировать показ рекламы на уровне страниц, а не сайта в целом.

Из заблокированных Google объявлений 79 млн направляли пользователей на сайты, зараженные вредоносным ПО. В 2017 году компания удалила из своей сети 400 тыс. таких интернет-ресурсов. Другие 66 млн объявлений были ориентированы на получение кликов, а ещё 48 млн – на установку пользователями нежелательного программного обеспечения.

В прошлом году Google также заблокировал 650 сайтов за показ рекламы рядом с фейковым контентом, а ещё 12 тыс. – за копирование содержимого других сайтов. Компания также приостановила 7000 учётных записей AdWords за так называемый «таблоид-клоакинг» (использование новостных заголовков с перенаправлением пользователей на сайты, продающие сомнительные товары).

Чтобы справиться с новыми угрозами, в 2017 году Google добавил 28 новых правил для рекламодателей и 20 – для издателей. В этом году компания также введёт запрет на рекламу высокорисковых финансовых продуктов, таких как криптовалюты, ICO, бинарные опционы и CFD. Facebook уже предпринял аналогичные меры в январе.

Что касается выплат издателям, то в 2017 году они получили от Google $12,6 млрд за размещение рекламы на своих ресурсах.


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