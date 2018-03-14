Google запретит рекламу криптовалют и ICO в своих сервисах

Начиная с июня, Google запретит рекламу, продвигающую криптовалюты и ICO, в своих сервисах. Компания сообщила об этом вечером 13 марта.

Этот шаг является частью более широкой инициативы, связанной с ужесточением правил по размещению рекламы высокорисковых финансовых продуктов.

Поисковый гигант также ограничит рекламу финансовых продуктов, включая бинарные опционы и рискованные деривативы с выплатой по принципу «всё или ничего».

В настоящее время по запросам типа «бинарные опционы» и «купить биткоин» в поисковой выдаче Google в США показываются четыре рекламных объявления в топе SERP. При этом такая ситуация наблюдается не во всех странах. Так, например, в поисковой выдаче Google Украина реклама по таким запросам вообще не выводится.

Напомним, что Facebook, главный конкурент Google за доллары рекламодателей, запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в январе.

Однако некоторые умельцы нашли способ обойти этот запрет: они меняют отдельные буквы в слове «bitcoin» и система пропускает их объявления.

Пресс-секретарь Google заявила, что компания будет пытаться предугадать подобные действия, чтобы воспрепятствовать попыткам манипуляций со стороны недобросовестных рекламодателей.

Отметим, что в 2017 году Google заработал на рекламе $95,4 млрд – на 20% больше, чем в 2016 году. Что касается ввода новых правил, то эксперты считают, что это вряд ли отразится на доходах компании.


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