Google тестирует более закруглённый дизайн мобильной выдачи

Google тестирует новый, более закруглённый дизайн мобильной выдачи. Изменения заметили в Android Police.

В этой версии интерфейса изменилась форма строки поиска – она стала более закруглённой. В неё также добавили цветной логотип Google – «G», а иконка поиска больше не заключена в синий квадрат.

Обновлённый дизайн тестируется в ограниченном масштабе. Некоторые пользователи видят его в режиме инкогнито, другие – в обычном режиме.

Слева – текущая версия интерфейса, справа – новая

Напомним, что Google постоянно тестирует новые версии оформления результатов поиска как на мобильных устройствах, так и на десктопах.