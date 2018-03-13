Число пользователей китайского мессенджера WeChat превысило миллиард человек

В WeChat можно заказать еду, вызвать такси, забронировать отель, купить билеты.

Численность активных пользователей мобильной коммуникационной системы WeChat во всем мире за месяц впервые превысила один миллиард человек.

В сентябре прошлого года компания Tencent, разработчик WeChat, опубликовала доклад, в котором отмечалось, что годовой прирост клиентов этого мессенджера составил 15,8%, а количество сообщений, которые отправляют пользователи сети ежедневно превысило 38 млрд. Каждый день на поисковом сайте Baidu (китайский аналог Google) пользователи кликают более 5 млрд раз. Ежедневно через Alipay, платежную систему популярного торговой площадки Alibaba, совершается 175 млн сделок.

В Китае мобильные платежи постепенно вытесняют способ оплаты наличными средствами. По данным исследовательской фирмы Analysys, в 2016 году объём транзакций мобильных платежей в Китае составил 35,33 трлн юаней (5,61 трлн долларов США). А уже в 2019 году этот показатель достигнет 295,99 трлн юаней (47 трлн долларов США).

В WeChat можно заказать еду, вызвать такси, забронировать отель, купить билеты. WeChat кошелек привязывается к банковской карте и для операций используется уникальный QR-код, который присваивается каждому пользователю, зарегистрированному в мессенджере. Оплата происходит средством сканирования QR-кода продавца или покупателя, после чего вводится пароль и происходит моментальный перевод денег. Расчет наличными в Китае происходит гораздо реже и отходит на второй план.

Председатель совета директоров компании Tencent Ма Хуатэн заявил недавно, что WeChat стремится к выходу за рубеж, подавая заявки на получение лицензии на принятие платежей и оплате через платежную систему WeChat в других странах. Например, подобное разрешение было получено в Малайзии.