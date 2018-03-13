AdWords запускает новые метрики для объявлений формата click-to-message

Google AdWords объявил о запуске новых показателей эффективности, предназначенных специально для объявлений формата click-to-message.

Среди этих метрик значатся следующие:

Chat rate (аналог CTR). Как часто пользователи отправляют сообщения.

(аналог CTR). Как часто пользователи отправляют сообщения. Messages . Общее число сообщений, отправленных обеими сторонами во время одной чат-сессии. С помощью этой метрики рекламодатели смогут видеть, какие объявления обеспечивают наибольшую вовлечённость.

. Общее число сообщений, отправленных обеими сторонами во время одной чат-сессии. С помощью этой метрики рекламодатели смогут видеть, какие объявления обеспечивают наибольшую вовлечённость. Start time. Когда пользователи наиболее склонны взаимодействовать с компанией через сообщения. Эта метрика поможет определить наиболее активные периоды дня.

В ближайшие недели новые показатели станут доступны для рекламодателей в США , Австралии, Канаде, Бразилии , Франции и Великобритании. Когда они появятся в других странах, в Google не уточнили.