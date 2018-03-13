AdWords запускает новые метрики для объявлений формата click-to-message

Google AdWords объявил о запуске новых показателей эффективности, предназначенных специально для объявлений формата click-to-message.

Среди этих метрик значатся следующие:

  • Chat rate (аналог CTR). Как часто пользователи отправляют сообщения.
  • Messages. Общее число сообщений, отправленных обеими сторонами во время одной чат-сессии. С помощью этой метрики рекламодатели смогут видеть, какие объявления обеспечивают наибольшую вовлечённость.
  • Start time. Когда пользователи наиболее склонны взаимодействовать с компанией через сообщения. Эта метрика поможет определить наиболее активные периоды дня.

В ближайшие недели новые показатели станут доступны для рекламодателей в США, Австралии, Канаде, Бразилии, Франции и Великобритании. Когда они появятся в других странах, в Google не уточнили.

Напомним, что Google представил объявления с отправкой SMS по клику в октябре 2016 года. В отличие от автоматизированных чат-ботов, эти объявления соединяют потенциальных клиентов с реальными людьми. Теперь у пользователей AdWords будет возможность измерить эффективность рекламы этого формата.


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