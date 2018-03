На прошлой неделе Google провёл плановое обновление поискового алгоритма. Об этом компания сообщила в Twitter .

По информации Google , этот тип апдейтов проводится несколько раз в год. Какие именно изменения были внесены, в компании не уточнили.

Each day, Google usually releases one or more changes designed to improve our results. Some are focused around specific improvements. Some are broad changes. Last week, we released a broad core algorithm update. We do these routinely several times per year….