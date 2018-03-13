Google провёл плановое обновление поискового алгоритма
На прошлой неделе Google провёл плановое обновление поискового алгоритма. Об этом компания сообщила в Twitter.
По информации Google, этот тип апдейтов проводится несколько раз в год. Какие именно изменения были внесены, в компании не уточнили.
«Каждый день Google выпускает одно или несколько изменений, призванных улучшить результаты поиска. Некоторые из них сосредоточены на конкретных улучшениях, а другие – на широких изменениях. На прошлой неделе мы выпустили широкое обновление основного алгоритма. Мы делаем это регулярно несколько раз в год», — говорится в сообщении Google.
Each day, Google usually releases one or more changes designed to improve our results. Some are focused around specific improvements. Some are broad changes. Last week, we released a broad core algorithm update. We do these routinely several times per year….
В результате обновления владельцы сайтов могут заметить понижение или повышений позиций по своим ресурсам. В Google отметили, что это нормально.
«Нет ничего плохого со страницами, которые теперь могут работать менее хорошо. При этом данные изменения в наших системах приносят пользу тем страницам, которые ранее были недооценены», — отмечают в Google.
Напомним, что в декабре Google также внёс несколько изменений в работу поискового алгоритма. Колебания в выдаче заметили западные вебмастера, позже в компании подтвердили факт апдейта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.