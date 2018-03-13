Apple приобретает платформу цифрового журнала Texture

Apple покупает сервис подписки на приложение журнала Texture. Она предлагает пользователям из США неограниченный доступ к более чем 200 наименованиям за ежемесячную плату в размере 9,99 доллара США .

В настоящее время она принадлежит Next Issue Media, который поддерживается издателями журналов Conde Nast, Hearst, Meredith, News Corp, Rogers Communications и Time Inc.

Apple заявила, что она «ценит качественную журналистику из надежных источников».

Texture была запущена в 2010 году и получила премию «Лучший из» в редакционной команде App Store в 2016 году

Один медиа-аналитик сказал, что приобретением Texture Apple хотела успокоить издателей, которые были расстроены запуском приложения News в 2015 году.

В то время издатели контента заявили, что они обеспокоены тем, что приложение «Новости» будет угрожать тем, к каким типам контента пользователи имеют доступ, и изменить способы, которыми люди потребляют контент.