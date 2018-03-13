Apple приобретает платформу цифрового журнала Texture
Apple покупает сервис подписки на приложение журнала Texture. Она предлагает пользователям из США неограниченный доступ к более чем 200 наименованиям за ежемесячную плату в размере 9,99 доллара США.
В настоящее время она принадлежит Next Issue Media, который поддерживается издателями журналов Conde Nast, Hearst, Meredith, News Corp, Rogers Communications и Time Inc.
Apple заявила, что она «ценит качественную журналистику из надежных источников».
Texture была запущена в 2010 году и получила премию «Лучший из» в редакционной команде App Store в 2016 году
Один медиа-аналитик сказал, что приобретением Texture Apple хотела успокоить издателей, которые были расстроены запуском приложения News в 2015 году.
В то время издатели контента заявили, что они обеспокоены тем, что приложение «Новости» будет угрожать тем, к каким типам контента пользователи имеют доступ, и изменить способы, которыми люди потребляют контент.
Также участие Apple может повысить интерес к сервису, что, в свою очередь, поможет издателям заработать больше денег.
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Internet и сети
13.03.2018 09:15